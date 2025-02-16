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Dünya

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırıda bir kadın hayatını kaybetti

Lübnan'ın güneyindeki bölgelerde işgalini sürdüren İsrail ordusunun, bölgeye dönmek isteyenlere açtığı ateş sonucu genç bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

Çağrı Koşak  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırıda bir kadın hayatını kaybetti

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA, ülkenin güneydoğusundaki Nebatiye vilayetinin İsrail işgali altındaki Hula beldesine giren Lübnanlılara saldırıldığını duyurdu.

İsrail askerinin açtığı ateş sonucu bir kadının yaşamını yitirdiği ve birçok kişinin yaralandığı, 3 Lübnanlının da İsrail güçleri tarafından alıkonulduğu aktarıldı.

Ordunun bariyerlerini aşan Lübnanlılar, sabah saatlerinde ülkenin güneydoğusunda sınıra yakın bölgede yer alan Hula beldesine girmişti.

Lübnan basını, İsrail saldırısında Hatice Atvi adlı genç kadının hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Anlaşma kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek, işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Anlaşmaya göre işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gereken sürenin uzatılmasını isteyen İsrail, 5 noktada askerlerini konuşlandıracağı yönünde açıklamalarda bulunurken, Lübnanlı yetkililer buna karşı çıkıyor.

Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 27 Kasım 2024'ten bu yana sık sık anlaşmayı ihlal eden İsrail ordusunun saldırılarında, 73 kişi hayatını kaybederken, 265 kişi yaralandı.

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