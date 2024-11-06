İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'e düzenlediği saldırılarda 50 kişi öldü, 63 kişi yaralandı
İsrail'in Baalbek bölgesine düzenlediği 30'u aşkın saldırı sonucu 50'den fazla sivil hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı.
Beyrut
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, Baalbek kenti ve köylerine 30'u aşkın saldırı düzenledi.
Saldırıda aralarında kadınların da olduğu 50'den fazla kişi yaşamını yitirdi, 63 kişi yaralandı.
Haberde, Baalbek ve Bekaa'nın pek çok bölgesine düzenlenen saldırılarda savunmasız sivillere yönelik katliamlar yapıldığı kaydedildi.
Saldırılardan birinde Baalbek kentindeki Şeykan mahallesinde bulunan ve yoksul ailelerin yaşadığı eski bir evin hedef alındığı ve sadece bu saldırıda 10 kişinin öldüğü; 9 kişinin yaraladığı bilgisi paylaşıldı.
Saldırı nedeniyle kayıpların olduğu ifade edildi.
Baalbek el-Hirmil Valisi Beşir Hıdır, gün içerisinde yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun düzenlediği 20 saldırıda 30 kişinin öldüğünü, 35 kişinin yaralandığını ifade etmişti.
İsrail ordusunun Baalbek ilçesine saldırıları yedinci gününde devam ediyor.
Baalbek'i Hizbullah'ın insan kaynağı olarak nitelendiren Lübnanlı uzmanlar, Hizbullah'ın burada geniş bir etkiye ve halk tabanına sahip olduğunu belirtiyor.
Geçmişi yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan tarihi Baalbek kenti, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.
İsrail, Baalbek'te Osmanlı döneminden kalma tarihi bir binayı hedef aldı
İsrail'in, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'e yönelik düzenlediği saldırılarda Osmanlı döneminden kalma bir yapı yerle bir oldu.
Baalbek Valisi Beşir Hıdır ve Lübnan Kültür Bakanlığı'ndan ismini açıklamak istemeyen bir yetkili, İsrail'in söz konusu saldırısına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Baalbek Valisi Hıdır, Osmanlı döneminden kalma el-Manşiyye binasının İsrail hava saldırısı sonucunda yıkıldığını söyledi.
"Bu bina arkeolojik olarak sınıflandırılmış bir mahallede yer alıyordu ve Osmanlı döneminden kalmaydı." diyen Hıdır, İsrail'in bugüne kadar Baalbek Kalesi olarak isimlendirilen Jüpiter Tapınağı'na en yakın noktada düzenlediği saldırı olduğunu, saldırının içeride herhangi bir hasara yol açıp açmadığının ise inceleme yapıldıktan sonra öğrenileceğini açıkladı.
Lübnan Kültür Bakanlığı yetkilisi ise, "İsrail'in düzenlediği bir hava saldırısı, tarihi Baalbek Kalesi'nin yakınında yer alan ve Osmanlı dönemine tarihlenen arkeolojik el-Manşiyye binasının yıkılmasına yol açtı." ifadesini kullandı.
Baalbek UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor
İsrail'in 23 Eylül'den beri saldırılar düzenlediği Baalbek kenti, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunun (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.
Lübnanlı yetkililer daha önceki saldırılarda zarar gören kentteki tarihi eserlerin İsrail saldırıları sonucu yok olmasından endişe ediyor.
İsrail'in geçtiğimiz haftalarda düzenlediği saldırılarda, Lübnan Türkmenlerinin ağırlıklı yaşadığı Duris köyünde bulunan ve Eyyübiler döneminde devşirme Roma malzemesiyle yapılan Duris Kubbesi de zarar görmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.