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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 287'ye yükseldi

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 287'ye, yaralı sayısı da 14 bin 222'ye çıktı.

Muhammed Emin Canik, Faruk Hanedar  | 12.11.2024 - Güncelleme : 12.11.2024
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 287'ye yükseldi

İstanbul/Beyrut

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 44 kişinin öldüğü, 88 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 287'ye, yaralı sayısının 14 bin 222'ye yükseldiği belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin 847'sini kadın ve çocukların, 191'ini de sağlık çalışanlarının oluşturduğu kaydedildi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.

İsrail'in, Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Cebeli Lübnan'ın Aley bölgesindeki Baalşumayi'de bulunan otoyol üzerinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında 8 kişinin öldüğünü, 5 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Saldırıda bir ailenin kaldığı evin hedef alındığı ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

İsrail ordusunun Cebeli Lübnan'a bağlı Şuf kentindeki Cun bölgesine düzenlediği saldırıda ise ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin de yaralandığı, bölgede enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Lübnan'ın güneyinde 2 kişi yaşamını yitirdi

Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in Lübnan'ın farklı bölgelerine şiddetli hava saldırıları gerçekleştirdiğini aktardı.

Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Burc eş-Şimali beldesine düzenlenen hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

Sur'daki Mansuri beldesinde ise İsrail'in düzenlediği bir saldırı sonrasındaki enkaz kaldırma çalışmaları sırasında düzenlen yeni bir saldırı sonucunda, İslami Sağlık Kurumu'na bağlı 1 sağlık çalışanı yaşamını yitirirken, Lübnan Sivil Savunma ekiplerine bağlı 1 sivil savunma personeli yaralandı.

İsrail, Sur kentindeki Tibnin, Ganduriyye, Şatiyye, Mecdel Zun, Kalile, Deyr Entar, Mecadil ve Sıddıkin beldelerine de hava saldırıları düzenledi.

Nebatiye'de 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesindeki Rumeyn'e düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusu, Nebatiye'ye bağlı Habuş beldesinde bulunan bir okulun yakınına da hava saldırısı düzenledi.

Baalbek'te 1 kişi hayatını kaybetti 8 kişi yaralandı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'teki Mali beldesine düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusu, Baalbek'teki Taraya beldesinde de bir eve saldırı gerçekleştirdi.

İsrail uluslararası yasaklı misket bombası kullandı

NNA'ya göre, İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Marcayun'da Litani Nehri yatağında, 2 kere uluslararası yasaklı misket bombası kullandı.

İsrail ordusu, Lübnan-İsrail sınırı yakınındaki Hiyam kasabasını da topçu bombardımanına tuttu.

İsrail ordusu, Lübnan'a son 24 saatte 106 hava saldırısı düzenledi

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, Lübnan Çevre Bakanlığının İsrail saldırıları ve ülkedeki duruma ilişkin raporuna yer verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Lübnan'ın farklı bölgelerine 106 hava saldırısı gerçekleştirdiği ve bu saldırıların çoğunda Nebatiye ve güney bölgelerinin hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a 12 bin 736 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle yerinden edilen vatandaşlar için 1165 sığınma merkezinin açıldığı kaydedilen raporda, 977 merkezin maksimum kapasiteye ulaştığı, sığınma merkezlerine şu ana kadar 188 bin 583 kişinin yerleştirildiği ifade edildi.

Lübnan'dan Suriye'ye 23 Eylül-12 Kasım tarihlerinde 585 bin 265 kişinin geçiş yaptığı, bunlardan 377 bin 222'sinin Suriyeli ve 208 bin 43'ünün Lübnan vatandaşı olduğu kaydedildi.

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