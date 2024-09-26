Dolar
34.15
Euro
38.22
Altın
2,656.45
ETH/USDT
2,577.60
BTC/USDT
63,448.00
BIST 100
9,891.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'in Lübnan'a çarşamba günü düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 72'ye yükseldi

İsrail ordusunun dün sabah saatlerinden itibaren Lübnan’ın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısı 72'ye, yaralı sayısı 392'ye çıktı.

Mahmut Geldi  | 26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
İsrail'in Lübnan'a çarşamba günü düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 72'ye yükseldi

Beyrut

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Güney vilayetindeki köy ve beldeleri hedef alan hava saldırılarında 18 kişinin yaşamını yitirdiği, 183 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail sınırına uzanan Nebatiye vilayetine bağlı köy ve beldelere yönelik bombardımanın da gün boyu devam ettiği aktarılan açıklamada, Nebatiye’deki saldırılarda 20 kişinin öldüğü, 88 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusunun doğu bölgesindeki Baalbek el-Hurmul bölgesine yönelik hava saldırılarının gün boyu sürdüğü vurgulanan açıklamada, söz konusu saldırılarda 12 kişinin hayatını kaybettiği, 73 kişinin yaralandığı belirtildi.

Başkent Beyrut’un kuzeyi ve Cebeli Lübnan bölgelerindeki beldeleri hedef alan İsrail saldırılarında da 22 kişinin öldüğü, 48 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, düzenlediği basın toplantısında, gün içinde 51 kişinin yaşamını yitirdiğini, 223 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in 23 Eylül Pazartesi gününden bu yana ülkeye yönelik artan hava saldırılarında 650 kişi öldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü
Trabzon'da taşkın ve heyelanlar sonrası zarar tespit çalışmaları sürüyor
Emine Erdoğan, Jill Biden'ın ev sahipliğindeki öğle yemeğine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti

Benzer haberler

İsrail'in Lübnan'a çarşamba günü düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 72'ye yükseldi

İsrail'in Lübnan'a çarşamba günü düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 72'ye yükseldi

Belçika hükümeti, vatandaşlarından Lübnan'ı "en kısa sürede" terk etmelerini istedi

ABD Başkanı Biden'dan İsrail-Filistin meselesinde "iki devletli çözüm" mesajı

İtalya, vatandaşlarından Lübnan'ı terk etmesini istedi

İtalya, vatandaşlarından Lübnan'ı terk etmesini istedi
Kremlin, Rus vatandaşlarının Lübnan'ı terk etmesini tavsiye etti

Kremlin, Rus vatandaşlarının Lübnan'ı terk etmesini tavsiye etti
İsrail ordusu, yedek askerlerden oluşan 2 tugayı kuzeye konuşlandırıyor

İsrail ordusu, yedek askerlerden oluşan 2 tugayı kuzeye konuşlandırıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet