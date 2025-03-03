İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde açtığı ateş ve hava saldırısı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
İstanbul/Gazze
Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyinde ve kuzeyinde sivillere ateş açtığı belirtildi.
Güneydeki Refah kentinde İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, İsrail'in Han Yunus kentine de hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.
Haberde, İsrail ordusunun Han Yunus kentinin el-Mevasi bölgesinde düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin yaralandığı ifade edildi.
İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) da Refah bölgesinde yoğun uçuşlarını sürdürdüğü aktarıldı.
Haberde, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesten beri İsrail'in sürdürdüğü ihlaller sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 116'ya, yaralıların sayısının ise 490'a çıktığı bilgisi paylaşıldı.
İsrail ordusu Gazze'nin Han Yunus kentine hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusu, gece saatlerinden beri yerleşim yerlerine ateş açtığı Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentine bir hava saldırısı düzenledi.
Bölgedeki AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin batısında bir noktayı 2 füzeyle hedef aldı.
İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında can kaybına dair bilgi verilmedi.
Görgü tanıkları ayrıca, İsrail ordusunun gece saatlerinde kuzeydeki Gazze kentinin et-Tuffah Mahallesi ve Cibaliya beldesindeki yerleşim yerlerine doğru ateş açtığını aktardı.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Absan el-Kebire beldesi ve Refah kentinin birçok bölgesinde de İsrail askeri araçlarının ateş açtığı bilgisi paylaşıldı.
İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim'de saldırılara devam ediyor
İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde saldırıları yoğunlaştıran İsrail ordusunun Tulkerim kenti ile mülteci kamplarına düzenlediği baskınlarda 1 Filistinli yaralandı, 3 Filistinli ise gözaltına alındı.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, gece yarısından sonra Tulkerim ile kentteki Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına takviye güçler gönderdi.
Nur Şems Kampı'ndaki Cebel Nasr bölgesinde silah ve patlama sesleri duyuldu.
İki kampı birbirine bağlayan Nablus Caddesi'nde konuşlanmaya devam eden İsrail askerleri, caddede Tulkerim Kampı'nın karşısında yer alan binalara el koydu ve askeri kışlaya dönüştürdü.
Bölgede konuşlandırılan İsrail ordusuna ait araç ve buldozerlerin trafiği engellediği, İsrail askerlerinin Filistinli bölge sakinlerinin üstünü aradığı ve gözaltına aldığı aktarıldı.
Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarında uyguladığı kuşatmayı sürdüren İsrail güçleri, kamplara giriş çıkışları engellemeye devam ediyor.
İsrail askerleri ayrıca Filistinlilere ait evlere baskın düzenledi, mülkleri ve eşyaları tahrip etti; ev sahiplerini mermi ve ses bombasıyla korkutarak zorla yerlerinden etmeye çalıştı.
Nur Şems Kampı sakinlerine evlerini tahliye etmesi söylendi
Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail askerleri Nur Şems Kampı'ndaki okul mahallesinin arkasındaki bölge başta olmak üzere çok sayıda Filistinli aileye sabaha kadar evlerini boşaltmalarını söyledi.
Öte yandan İsrail ordusuna ait buldozerler, yol açma bahanesiyle Nur Şems Kampı'nda Filistinlilere ait evleri yıkmaya devam etti.
Nur Şems Mülteci Kampı Halk Komitesinin verilerine göre, İsrail'in yaklaşık 13 bin 500 nüfuslu kampta evlerini terk etmeye zorladığı Filistinlilerin sayısı 9 bine yaklaştı.
Menşiyye, Cebeli, Nasr, Salihin, Meslah, Vadi Kalansuva başta olmak üzere kamptaki bazı mahalleler boşaltıldı. Yerlerinden zorla edilen Filistinliler, barınma merkezlerine; kent, banliyö ve köylerdeki yakınlarının yanına gitmek zorunda kaldı.
Tulkerim'de 3 Filistinli gözaltına alındı, 1 Filistinli yaralandı
İsrail ordusuna ait yaya birlikler Tulkerim Mülteci Kampı'nda konuşlandı.
Ebu Ful ve Matar başta olmak üzere kampın sokaklarında dolanan İsrail askerleri, hala evlerinden çıkmayan Filistinlileri korkutmak için ateş açtı. Bölgeden patlama sesleri de duyuldu.
İsrail ordusu ayrıca Tulkerim kentinin kuzeyindeki Şuveyka Mahallesine baskın düzenledi.
Çok sayıda evi basan İsrail askerleri, 3 Filistinliyi gözaltına aldı.
Kentin batısındaki Murabitin Camiisi yakınlarında seyir halindeki Filistinli Amr Avde, İsrail ordusuna ait aracın kasıtlı şekilde çarpması sonucu yaralandı. Yaralanan Filistinli tedavi için hastaneye nakledildi.
İsrail insani yardımların girişini durdurmuştu
İsrail Başbakanı Bintamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiğini duyurmuştu.
Netanyahu, insani yardımların durdurulmasına, anlaşmanın birinci aşamasının sona ermiş olması ve Hamas'ın İsrail'in kabul ettiği görüşmelere devam edilmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taslağını kabul etmemesini gerekçe göstermişti.
İsrail, esirlerin serbest bırakılması sağlanmadan ateşkese devam etmeyeceği tehdidinde bulunmuştu.
Hamas ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurma kararına sert tepki göstererek, bunun bir savaş suçu olduğunu ve ateşkes anlaşmasına açık bir darbe niteliği taşıdığını belirtmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.