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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Latin Amerika ülkelerinde protesto edildi

Latin Amerika ülkelerinden Kolombiya, Venezuela, Peru ve Meksika'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarına tepki gösterdi.

Sinan Doğan  | 22.10.2023 - Güncelleme : 22.10.2023
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Latin Amerika ülkelerinde protesto edildi Fotoğraf: Juancho Torres/AA

Bogota

Başkent Bogota'nın tarihi Bolivar Meydanı'na, Filistin bayraklarıyla yürüyen onlarca kişi, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarının durdurulmasını istedi.

AA muhabirine konuşan Filistin'in Bogota Büyükelçisi Raoulf Almalk, Filistin halkıyla dayanışma ve destek için yürüyüşe katılan Kolombiyalılara teşekkür etti.

Başta Kolombiya olmak üzere bütün dünya halklarının, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma karşı çıktığını vurgulayan Almalk, "İstanbul'da ve dünyanın bütün başkentlerinde, Filistin'e olağanüstü destek var. İsrail'e tepki için milyonlar sokaklarda sesini yükseltiyor. Ateşkesin bir an önce sağlanmasını ve insani koridorun açılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Almalk, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya, Filistin'e desteği için minnettar olduklarını ve Petro'nun "uluslararası barış konferansı" önerisini desteklediklerini dile getirdi.

Peru

Başkent Lima'nın en büyük caddesinde yürüyüş düzenleyen Perulular ve bu ülkede yaşayan Arap asıllı vatandaşlar, Gazze'ye yönelik İsrail bombardımanının "derhal" durdurulması için dünyaya çağrıda bulundu.

"Bu bir savaş değil, soykırımdır" sloganları atanlar, Filistin'de devam eden İsrail işgalinin son bulmasını istedi.

Basın açıklaması yapan göstericilerden biri, İsrail'in dünyanın gözleri önünde katliam işlediğini ve Filistin toprağının yasa dışı şekilde 75 yıldır işgale uğradığını belirtti.

Meksika

Meksika'nın başkenti Meksiko'daki İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan onlarca vatandaş, Filistin'e destek gösterisinde bulunurken, İsrail'i de kınadı.

Göstericiler, İsrail saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için mum yaktı. Hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları taşındı.

Eyleme katılan Santiago Moreno, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de katliam yapıldığını vurgulayarak, ABD ve büyük devletlerin ise buna kulaklarını tıkadığına dikkati çekti.

Venezuela

Başkent Karakas'daki Kongre binası önünde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarını kınadı.

Büyük Filistin bayrakları açan kalabalık, "Filistin'e özgürlük" ve "Gazze'deki soykırımı durdurun" sloganları attı.

Ülkede yaşayan Arap asıllı Venezuelalıların da destek verdiği protesto, basın açıklaması yapılarak son buldu.

Hafta içinde Brezilya, Porto Riko, Şili ve Ekvador'da da bir araya gelen yüzlerce kişi, Filistin'e destek gösterisinde bulunmuştu.

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