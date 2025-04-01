İsrail'in Gazze'ye saldırısında Filistinli gazeteci, eşi ve 3 çocuğu yaşamını yitirdi
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırısında Filistinli bir gazeteci, eşi ve 3 çocuğuyla hayatını kaybetti.
Gazze
Yerel basında yer alan habere göre, İsrail ordusu Filistinli gazeteci Muhammed Salih el-Berdevil'in evini hedef aldı.
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Saldırıda Filistinli gazeteci Berdevil, eşi ve 3 çocuğu yaşamını yitirdi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısı 209'a yükseldi.
Hastane kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze kentine daha önce düzenlediği saldırıda yaralanan 1 Filistinli çocuk da hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ayrıca, Gazze kenti ile Cibaliya'nın doğusuna yoğun saldırılar düzenledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.