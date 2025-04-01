Dolar
37.93
Euro
41.09
Altın
3,131.63
ETH/USDT
1,882.70
BTC/USDT
84,340.00
BIST 100
9,659.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye saldırısında Filistinli gazeteci, eşi ve 3 çocuğu yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırısında Filistinli bir gazeteci, eşi ve 3 çocuğuyla hayatını kaybetti.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Ekrem Biçeroğlu  | 01.04.2025 - Güncelleme : 01.04.2025
İsrail'in Gazze'ye saldırısında Filistinli gazeteci, eşi ve 3 çocuğu yaşamını yitirdi

Gazze

Yerel basında yer alan habere göre, İsrail ordusu Filistinli gazeteci Muhammed Salih el-Berdevil'in evini hedef aldı.

Saldırıda Filistinli gazeteci Berdevil, eşi ve 3 çocuğu yaşamını yitirdi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısı 209'a yükseldi.

Hastane kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze kentine daha önce düzenlediği saldırıda yaralanan 1 Filistinli çocuk da hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ayrıca, Gazze kenti ile Cibaliya'nın doğusuna yoğun saldırılar düzenledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 105 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı kimyasal analizlerle adli vakaların aydınlatılmasını sağlıyor
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 80'i geçti
Bayram tatilinin ilk 3 günü trafik kazalarında 27 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da bazı bölgelerde sis etkili oluyor

Benzer haberler

ABD'de iki Kongre üyesinden BM'ye İsrail soruşturması tehdidi

ABD'de iki Kongre üyesinden BM'ye İsrail soruşturması tehdidi

İsrail'in Gazze'ye saldırısında Filistinli gazeteci, eşi ve 3 çocuğu yaşamını yitirdi

Filistin destekçisi öğrenci güvenlik endişesiyle ABD'den ayrılıyor

İsrail'in bayramın üçüncü gününde Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor

İsrail'in bayramın üçüncü gününde Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
İsrail ordusu, bayram günü Gazze'nin güneyindeki Filistinlileri göçe zorluyor

İsrail ordusu, bayram günü Gazze'nin güneyindeki Filistinlileri göçe zorluyor
BM, Gazze'de cesetleri bulunan 15 yardım çalışanı için İsrail'in hesap vermesini istedi

BM, Gazze'de cesetleri bulunan 15 yardım çalışanı için İsrail'in hesap vermesini istedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet