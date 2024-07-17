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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 81 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun 285 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 38 bin 794'e, yaralı sayısı ise 89 bin 364'e çıktı.

Safiye Karabacak, Esat Fırat, Mohamed Majed  | 17.07.2024 - Güncelleme : 17.07.2024
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 81 Filistinli hayatını kaybetti Fotoğraf: Abed Rahim Khatib - AA

Ankara/Gazze

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılar sonucunda, 81 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 198 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 285 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 81 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 198 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Saldırıya uğrayanların bir kısmının halen enkaz altında olduğu ifade edilen açıklamada, Gazze'deki ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bu kişilere ulaşamadığı vurgulandı.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 38 bin 794 ve yaralı sayısının 89 bin 364 olduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulun çevresine düzenlediği saldırıda 9 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Kahire Okulu'nun çevresinde toplanan sivilleri hedef aldığı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Rimal bölgesinde yerinden edilenlerin sığındığı Kahire Okulu çevresinde Filistinlilerin bulunduğu bir alana insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini belirtti.

Basal, saldırıda 9 Filistinlinin öldüğünü kaydetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun İHA ile gerçekleştirdiği saldırıda şarapnel parçaları okulun çevresinde bulunan yerinden edilmiş sivilleri hedef aldı.

Sivil savunma ekipleri aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda ölü ve yaralıyı Gazze'deki hastanelere nakletti.

Kahire Okulu, aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu binlerce yerinden edilmiş Filistinliye ev sahipliği yapıyor.

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