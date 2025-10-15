Dolar
41.84
Euro
48.69
Altın
4,193.19
ETH/USDT
4,052.10
BTC/USDT
111,312.00
BIST 100
10,457.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı, son 24 saatte 25 artarak 67 bin 938’e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte, 25 artarak 67 bin 938’e yükseldi.

Ömer Erdem  | 15.10.2025 - Güncelleme : 15.10.2025
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı, son 24 saatte 25 artarak 67 bin 938’e çıktı

Gazze

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 16’sı enkaz altından çıkartılan 25 ölü ve 35 yaralının ulaştığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, daha önceki saldırılarda yaralanan bir kişinin de hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 67 bin 938'e, yaralıların sayısının 170 bin 169'a yükseldiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen dün evlerine dönmeye çalışan Filistinlilere açtığı ateş sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Hamas, saldırıları, İsrail ordusunun birkaç gün önce yürürlüğe giren ateşkesi ihlali olarak değerlendirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de planlı su kesintileri 31 Ekim'e kadar sürecek
İstanbul'da özel halk otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin tercih ve atama kılavuzu yayımlandı
İçişleri Bakanlığı 65 kaymakam adayı alacak
Bakan Yerlikaya: 675 bin personelimizle suçun ve suçlunun her türlüsüne karşı seferberlik ruhuyla hareket ediyoruz

Benzer haberler

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı, son 24 saatte 25 artarak 67 bin 938’e çıktı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı, son 24 saatte 25 artarak 67 bin 938’e çıktı

Aktivist Thunberg, İsveç basınına İsrail'de hakaret ve tekmelerle gördüğü kötü muameleyi anlattı

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde AA'nın "Kanıt" kitabındaki fotoğraflardan oluşan sergi açıldı

Filistin gösterileri ve orantısız polis şiddeti: Alman polisini kim yönlendiriyor?

Filistin gösterileri ve orantısız polis şiddeti: Alman polisini kim yönlendiriyor?
Uluslararası Arap Romanı Ödülü sahibi Filistinli yazar Basim Hendekçi, 21 yıl esaretin ardından özgürlüğüne kavuştu

Uluslararası Arap Romanı Ödülü sahibi Filistinli yazar Basim Hendekçi, 21 yıl esaretin ardından özgürlüğüne kavuştu
İsrailli Bakan'dan Gazze'ye saldırılara yeniden başlama tehdidi

İsrailli Bakan'dan Gazze'ye saldırılara yeniden başlama tehdidi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet