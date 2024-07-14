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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 300'den fazla sporcu öldü

Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus Futbol Kulübü Sözcüsü Ali Dahlan, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bun yana 300'den fazla Filistinli sporcunun öldürüldüğünü belirtti.

Mehmet Nuri Uçar, Hosni Nedim  | 14.07.2024 - Güncelleme : 14.07.2024
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 300'den fazla sporcu öldü

Gazze

Han Yunus Futbol Kulübü kalecisi Ebul Arac, İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı ve daha önce "güvenli bölge" ilan edilen Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda öldürülenler arasındaydı. Saldırıda en az 90 kişi ölmüş, 300 kişi de yaralanmıştı.

Kulüp Sözcüsü Dahlan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Han Yunus Futbol Kulübü, Filistinli şehit sporcular kervanına katılan Şadi Ebul Arac'ın öldürülmesiyle, seçkin bir oyuncusunu kaybetti." dedi.

Dahlan, Ebul Arac'ın kulübün ilk kaybı olmadığını belirterek, daha önce de kulübün eski teknik direktörü ve yöneticisi Taha Kellab ile kaptanı ve kıdemli oyuncularından Muhammed Berakat'ın da İsrail saldırılarında hayatlarını kaybettiklerini aktardı.

"İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırılarında çoğunluğu spor akademileri üyesi ve çocuk olmak üzere çeşitli spor dallarında 300'ün üzerinde sporcu şehit oldu." diyen Dahlan, uluslararası sessizliğe tepki göstererek şunları kaydetti:

"Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) sağır edici sessizliğinin gölgesinde Filistinli sporcular öldürülüyor, kulübün genel merkezi saldırılar sırasında İsrail savaş uçakları tarafından bombalanarak yerle bir ediliyor, tesisler ve spor salonları yakılarak, stadyumlar buldozerlerle yıkılıyor. FIFA'nın İsrail'in bütün bu suçları karşındaki sessizliğini kınıyoruz."

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 584 Filistinli öldü, 88 bin 881 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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