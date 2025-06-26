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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu 21 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne saldırıları sonucu aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu 21 Filistinli hayatını kaybetti

Hamdi Yıldız  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu 21 Filistinli hayatını kaybetti Fotoğraf: Ali Mohammed Saeed/AA

İstanbul

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