İzmir'de yanan orman alanı havadan görüntülendi
İzmir'in Aliağa ilçesinde başlayıp Foça'ya sıçrayan orman yangınında zarar gören alan havadan görüntülendi.
İzmir
Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle Foça ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangın, yaklaşık 22 saatlik çalışmanın ardından sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
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Yangında zarar gören alan dronla görüntülendi. Görüntülerde, ormanlık alanın alevler nedeniyle siyaha bürünmesi yer aldı.
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İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
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