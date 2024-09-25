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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 28 kişinin öldüğü, 85 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hamdi Yıldız  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

İstanbul

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 355 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte gerçekleştirdiği 4 "katliamda" 28 kişinin öldüğü, 85 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 41 bin 495'e, yaralı sayısının da 96 bin 6'ya yükseldiği kaydedildi.

İsrail, Gazze'ye 88 cenazenin bulunduğu bir konteyner gönderdi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in konteynerdeki cenazelerin kimlikleri, yaşları, cinsiyetleri ve nerede öldükleri gibi hiçbir bilgiyi vermediği belirtildi.

Yakınları tarafından teşhis edilebilmeleri için tüm bilgiler verilene kadar cenazelerin teslim işlemlerinin durdurulduğu kaydedildi.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nden, uluslararası protokollere uygun şekilde cenazelerin teslim işlemlerinin tamamlanması istendi.

Öte yandna Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi de konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail ordusunun, kim oldukları belirtilmeden ve haklarında hiçbir bilgi verilmeden 88 cenazeyi bir konteyner içinde Gazze Şeridi'ne gönderdiği belirtildi.

İsrail ordusunun, insan onurunu hiçe sayan ve uluslararası hukuku ihlal eden bu büyük suçunun en güçlü şekilde kınandığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca insanlık dışı bu suçun tüm dünya ülkelerince kınanması ve cinayetlerini durdurması için İsrail'e baskı yapılması istendi.

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