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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden beri düzenlediği saldırılarda en az 13 Filistinli hayatını kaybetti.

Muhammed Emin Canik  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybetti Fotoğraf: Dawoud Abo Alkas/AA

İstanbul

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de siviller ile sivil yerleşim bölgelerinin yanı sıra hastane, okul, aşevi, yardım dağıtım merkezleri gibi insani altyapıyı da hedef alıyor.

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Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya en-Nezle bölgesinde "Nasr" ailesine ait evi bombalaması sonucu en az 7 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin barınmaya çalıştığı 2 çadırı hedef alması sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kentin Abasan el-Kebira bölgesinde İsrail ordusunun sivil bir aracı bombalaması nedeniyle 2 kişi öldü, yaralananlar oldu.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail ordusunun ateş açması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Ayrıca, İsrail ordusu Gazze kentinin Tuffah Mahallesi ile Han Yunus'un kuzeyindeki Karara bölgesinde çok sayıda sivil binayı havaya uçurdu.

İsrail ordusunun Gazze'de insani yardım almaya giden sivillere ateş açması sonucu 20 kişi yaralandı

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde, Bureyc Mülteci Kampı yakınlarında gıda almak için yardım dağıtım noktasına giden Filistinlilere ateş açtı.

Saldırıda biri ağır en az 20 Filistinli yaralandı.

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