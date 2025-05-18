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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'nin birçok bölgesine düzenlediği yoğun hava saldırılarında 106 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre İsrail'in Gazze'nin birçok bölgesine düzenlediği yoğun hava saldırılarında 106 Filistinli hayatını kaybetti.

Çağrı Koşak  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
İsrail'in Gazze'nin birçok bölgesine düzenlediği yoğun hava saldırılarında 106 Filistinli hayatını kaybetti Fotoğraf: Hani Alshaer/AA

Gazze

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki 3 ayrı bölgeye hava saldırıları düzenledi.

Cibaliye kentinin En-Nazla bölgesinde yerleşim bölgesine yapılan İsrail saldırısında, 12 Filistinli yaşamını yitirdi ve çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in yerinden ettiği Filistinlilerin yaşadığı Gazze'nin kuzeybatısındaki Es-Saftavi bölgesine gerçekleştirdiği saldırılarda 15 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve birçoğunun yaralandığı aktarıldı.

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Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un El-Mevasi bölgesinde, yerinden edilenlerin çadırlarını hedef alan hava saldırılarında ise 35 Filistinlinin öldüğü kaydedildi.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 131 Filistinli hayatını kaybetti, 8 bin 632 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise en az 53 bin 272 Filistinli yaşamını yitirdi, 120 bin 673 kişi yaralandı.

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