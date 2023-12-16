Dolar
28.99
Euro
31.79
Altın
2,018.55
ETH/USDT
2,245.80
BTC/USDT
42,205.00
BIST 100
7,986.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'deki saldırısında ölen Al Jazeera kameramanı, son yolculuğuna uğurlandı

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölen Al Jazeera televizyonunun kameramanı Samir Ebu Dakka, yüzlerce Filistinlinin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi.

Mustafa M. M. Haboush, Hamdi Yıldız  | 16.12.2023 - Güncelleme : 16.12.2023
İsrail'in Gazze'deki saldırısında ölen Al Jazeera kameramanı, son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Ahmed Zaqout / AA

Gazze

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinde düzenlenen törene, çok sayıda Filistinlinin yanı sıra Ebu Dakka'nın meslektaşları onlarca gazeteci de katıldı.

Nasır Hastanesinin bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından Han Yunus'taki şehir mezarlığına defnedilen Ebu Dakka'yı son yolculuğunda, aynı saldırıda yaralanan Al Jazeera muhabiri Vail Dahduh da yalnız bırakmadı.

İsrail'in yaraladığı ve ilk yardıma izin vermediği Ebu Dakka hayatını kaybetmişti

İsrail'in Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin kaldığı Ferhane Okulu yakınına düzenlediği saldırıda Al Jazeera kameramanı Ebu Dakka, Gazze muhabiri Vail ed-Dahduh'la beraber yaralanmıştı.

Ebu Dakka'nın yaralandıktan sonra sığındığı ve saldırıların devam ettiği Ferhane Okulunun olduğu bölgeye ambulansların giremediği, İsrail güçlerince kuşatılan bölgeye ilk yardım ekiplerinin girmesine ve kanaması olan yaralı gazeteciye müdahale edilmesine saatlerce izin verilmediği aktarılmıştı.

Daha sonra Al Jazeera televizyonu, Ebu Dakka'nın hayatını kaybettiğini duyurmuş, yerel kaynaklar da okulda mahsur kalanlara müdahale etmek isteyen 3 sivil savunma çalışanın da İsrail saldırısı sonucu öldüğünü belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Profesör çifte, AB fonlu projelere ortaklık vaadiyle dolandırıcılıktan dava açıldı
Antalya Kumluca'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Kars'taki Lavaş Gölü kısmen dondu
Bakan Özhaseki: 'Bina Kimlik Sistemi' ile kolon kesme, kaçak kat çıkma gibi durumların önüne geçeceğiz
Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya otoyollarının ihaleleri yapıldı

Benzer haberler

GÖRÜŞ- Gazze'ye küresel abluka ve sivil isyan

GÖRÜŞ- Gazze'ye küresel abluka ve sivil isyan

İsrail'in Gazze'deki saldırısında ölen Al Jazeera kameramanı, son yolculuğuna uğurlandı

Sınır Tanımayan Gazeteciler, İsrail polisinin AA foto muhabiri Haruf'u darbetmesine tepki gösterdi

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan "pax Türkiye" mesajı

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan "pax Türkiye" mesajı
İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında onlarca Filistinli öldü

İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında onlarca Filistinli öldü
Türk hukukçular, İsrail'in savaş suçu işlediğine dair yeni delilleri Uluslararası Ceza Mahkemesine sunacak

Türk hukukçular, İsrail'in savaş suçu işlediğine dair yeni delilleri Uluslararası Ceza Mahkemesine sunacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet