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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in yaraladığı ve ilk yardıma izin vermediği Al Jazeera kameramanı öldü

Yaralı halde mahsur kalan Ebu Dakka'ya ve diğer yaralılara müdahale etmek isteyen 3 sivil savunma çalışanı da İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Zeynep Tüfekçi Gülay, Mehmet Nuri Uçar  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
İsrail'in yaraladığı ve ilk yardıma izin vermediği Al Jazeera kameramanı öldü

İstanbul

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği saldırıda yaralanan ve sığındığı bölge kuşatılarak ilk yardım ekiplerinin saatlerce müdahalesine izin verilmeyen, Al Jazeera kameramanı Samir Ebu Dakka, yaşamını yitirdi.

Al Jazeera televizyonu, İsrail'in, Han Yunus'taki Ferhane Okulu yakınına düzenlediği saldırıda şarapnel parçaları isabet etmesi sonucu yaralanan Gazze'deki kameramanı Ebu Dakka'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ebu Dakka'nın yaralandıktan sonra sığındığı ve saldırıların devam ettiği Ferhane Okulunun olduğu bölgeye ambulansların giremediği, İsrail güçlerince kuşatılan bölgeye ilk yardım ekiplerinin girmesine ve kanaması olan yaralı gazeteciye müdahale edilmesine saatlerce izin verilmediği kaydedildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, okulda mahsur kalan Ebu Dakka'ya ve diğer yaralılara müdahale etmek isteyen 3 sivil savunma çalışanı da İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

"Günde yaklaşık 3 saat uyuyabiliyorum"

Sosyal medyada, Ebu Dakka'nın, Ferhane Okulu yakınında son çekimleri sırasındaki görüntüleri yer aldı.

Burada, Ebu Dakka'nın uykusuz hali dikkati çekerken bir gazeteci arkadaşının kendisine, ne zamandan beri uyumuyorsun sorusuna Ebu Dakka, "Günde yaklaşık 3 saat uyuyabiliyorum." cevabını vererek, tüm basın mensubu arkadaşlarına sağlık ve afiyette kalmaları temennisinde bulunduğu görülüyor.

İsrail'in Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin kaldığı Ferhane Okulu yakınına düzenlediği saldırıda Al Jazeera televizyonu kameramanı Ebu Dakka, Gazze muhabiri Vail ed-Dahduh'la beraber şarapnel parçaları isabet etmesi sonucu yaralanmıştı.

Elinden, kolundan, omzundan ve karnından yaralanan Dahduh, Han Yunus'taki Nasır Hastanesine kaldırılırken, Ebu Dakka'nın sığındığı okul ve okulun olduğu bölge İsrail güçlerince kuşatılmıştı.

Kanaması olduğu halde yere uzanmış halde saatlerce bekleyen Ebu Dakka'nın olduğu bölgeye düzenlenen saldırılar nedeniyle ambulanslar girememiş ve gazeteci hastaneye nakledilememişti.

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