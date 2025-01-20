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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 47 bin 35'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 47 bin 35'e çıktığı bildirildi. Ateşkes anlaşmasından sonra enkazlarda 62 kişinin cesedine ulaşıldı.

Mahmut Geldi  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 47 bin 35'e yükseldi

İstanbul

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 122 kişinin cansız bedeni ile 341 yaralının ulaştığı aktarılan açıklamada, söz konusu 122 kişiden, 62'sinin enkazların altından çıkarılanlar olduğu ifade edildi.

Sicil savunma ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşmak amacıyla arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü bildirilen açıklamada, son verilere göre, Gazze'de İsrail saldırıları sonucu ölenlerin sayısının 47 bin 35'e, yaralananların ise 111 bin 91'e çıktığı kaydedildi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında dün 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti.

İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

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