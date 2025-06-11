Dolar
39.18
Euro
44.77
Altın
3,338.05
ETH/USDT
2,801.00
BTC/USDT
109,457.00
BIST 100
9,681.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in, Gazze'de yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 25 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyenlere yönelik düzenlediği saldırıda en az 25 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Ekip  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
İsrail'in, Gazze'de yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 25 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, açlıkla boğuşan Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

İsrail askerleri Gazze'nin güneyindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım için bekleyen Filistinlilere sabah saatlerinde ateş açtı.

Saldırıda en az 25 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de kütüphane sayısı 2024 yılı itibarıyla 44 bin 829 oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılayın 157. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Hacılar, Hazreti Muhammed'in nuruyla aydınlanmış şehir Medine'de
51 ilde düzenlenen operasyonlarda 273 göçmen kaçakçısı yakalandı
Çorum'da devrilen minibüsteki 17 kişi yaralandı

Benzer haberler

İsrail'in, Gazze'de yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 25 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in, Gazze'de yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 25 Filistinli hayatını kaybetti

Madleen'deki Brezilyalı aktivist Avila, İsrail'in uygulamalarına karşı açlık grevine başladı

Filistin, İngiltere’nin iki İsrailli bakana yaptırım kararını memnuniyetle karşıladı

İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki aktivistlerin avukatı Lubna Tuma, AA'ya konuştu

İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki aktivistlerin avukatı Lubna Tuma, AA'ya konuştu
İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç'ten, iki İsrailli bakana yaptırım kararı

İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç'ten, iki İsrailli bakana yaptırım kararı
Madleen gemisindeki aktivistlerden Thunberg: İsrail tarafından uluslararası sularda kaçırıldık

Madleen gemisindeki aktivistlerden Thunberg: İsrail tarafından uluslararası sularda kaçırıldık
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet