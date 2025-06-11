İsrail'in, Gazze'de yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 25 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyenlere yönelik düzenlediği saldırıda en az 25 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Gazze
Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, açlıkla boğuşan Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.
İsrail askerleri Gazze'nin güneyindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım için bekleyen Filistinlilere sabah saatlerinde ateş açtı.
Saldırıda en az 25 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
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