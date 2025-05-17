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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarında 4 kişi yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Ekrem Biçeroğlu  | 17.05.2025 - Güncelleme : 17.05.2025
İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarında 4 kişi yaşamını yitirdi

İstanbul

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail'in gece boyunca Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin ev ve çadırlarını hedef aldığı belirtildi.

İsrail ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) Han Yunus’un doğusundaki Mean bölgesini hedef alması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Ordunun ayrıca Han Yunus’un doğusundaki Fuhari beldesine düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü, dün aynı bölgeye düzenlenen saldırıda yaralanan 1 çocuk da yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze kentinin batısında, Selame ailesinin bulunduğu bir çadıra düzenlediği hava saldırısında da aralarında bir kız çocuğu, biri hamile 2 kadının da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi çevresinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir başka çadırın bombalanması sonucu da çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya’nın doğusunda bir eve düzenlenen hava saldırısı da çok sayıda sivilin yaralanmasına ve bazılarının enkaz altında kaybolmasına yol açtı.

Sivil savunma ekiplerinin enkaz altındakilere ulaşmakta zorluk yaşadığı bildirildi.

İsrail ordusu, güvenlik kabinesinin onayladığı "Gazze'deki işgali genişletip kalıcı hale getirme" planını uygulamaya başladığını açıklamıştı.

İsrail güvenlik kabinesi, saldırı planını onaylamıştı

İsrail güvenlik kabinesinin 4 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nde işgali genişletmeyi ve kalıcı hale getirmeyi amaçlayan saldırı planını onayladığı aktarılmıştı.

İsrail basınında, planın 3 aşamadan oluştuğu ve en erken ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turu sona erene kadar sürecek hazırlık aşamasında ateşkes anlaşmasına ulaşılamazsa yoğun saldırılar ve Gazze’deki Filistinlilerin güneye sürgün edileceği ikinci aşamaya geçileceği aktarılmıştı.

İsrail askerlerinin kara saldırılarıyla ele geçirilen bölgelerden öncekilerin aksine geri çekilmeyeceği ve bu yerlerde işgali sürdüreceği kaydedilmişti.

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