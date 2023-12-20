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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 20 bini aştı

Gazze'deki hükümet, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 20 bini aştığını duyurdu.

Muhammed Emin Canik  | 20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 20 bini aştı Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

İstanbul

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye 75 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 20 bini aştığı, bunların en az 8 bininin çocuk, 6 bin 200'ünün kadın olduğu belirtildi.

Saldırılarda yıkılan binaların enkazında kalan kayıp kişilerin sayısının 6 bin 700 olduğu belirtilen açıklamada, bunların yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunun altı çizildi.

Açıklamada, Gazze'de İsrail saldırılarında yaralananların sayısının 52 bin 600'ü geçtiği ifade edildi.

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