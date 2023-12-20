İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 20 bini aştı
Gazze'deki hükümet, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 20 bini aştığını duyurdu.
İstanbul
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye 75 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
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Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 20 bini aştığı, bunların en az 8 bininin çocuk, 6 bin 200'ünün kadın olduğu belirtildi.
• Bölgede 14 bin Filistinli sığınıyordu— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 20, 2023
• Filistin Kızılayı'na bağlı 12 kişi yaralandı
İsrail savaş uçakları Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Filistin Kızılayı Genel Merkezi çevresine saldırdı pic.twitter.com/vydFSLpY9v
Saldırılarda yıkılan binaların enkazında kalan kayıp kişilerin sayısının 6 bin 700 olduğu belirtilen açıklamada, bunların yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunun altı çizildi.
Açıklamada, Gazze'de İsrail saldırılarında yaralananların sayısının 52 bin 600'ü geçtiği ifade edildi.
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor https://t.co/4dCj7Z1Aeo pic.twitter.com/rMfPbFHY7q— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 20, 2023