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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 52 bin 243'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 243'e çıktı.

Ramzi Mahmud, Hamdi Yıldız, Mehmet Nuri Uçar  | 27.04.2025 - Güncelleme : 27.04.2025
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 52 bin 243'e yükseldi Fotoğraf: Moiz Salhi - AA

Gazze/İstanbul

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 51 ölü ve 115 yaralının getirildiği kaydedildi.

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İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 151 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5 bin 598 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 52 bin 243'e, yaralıların sayısının da 117 bin 639'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, İsrail topçu birliklerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Şucaiyye, Zeytun ve Tuffah mahallelerini bombaladığını aktardı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şucaiyye Mahallesi'ndeki Vadi el-Arais bölgesine düzenlenen topçu saldırısında 2 kadın hayatını kaybetti.

Zeytun Mahallesi'ndeki El-Sikka Caddesi'nin hedef alındığı bombardımanda 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Tuffah Mahallesi'nde bir eve düzenlediği saldırıda da 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Megazi Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen İHA saldırısında ise bir Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Han Yunus'ta balıkçıları ve çadırları hedef aldı

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin doğusundaki Huzaa beldesine düzenlenen İsrail bombardımanında ise 17 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi.

İsrail hücumbotları Han Yunus açıklarında bir grup balıkçıya ateş açtı. Saldırıda bir balıkçı hayatını kaybetti.

İsrail ordusuna ait İHA'lar, Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadıra ateş açtı. Bu saldırıda da bir çocuk hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, İsrail helikopterlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saatlerdir yoğun ve aralıksız şekilde ateş açtığını aktardı.

BM Raportörü Albanese'den İsrail ve silah sağlayan ülkelerin durdurulması çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'deki katliama devam eden İsrail ve ona silah sağlayan ülkelerin durdurulmasını istedi.

Albanese, İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin ve acımasızca sürdürdüğü saldırılara ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"Artık ciddi anlamda kaç çocuğun, anne ile babaları ve büyükanne ile büyükbabalarıyla birlikte Batı yapımı bombalar onları parçaladıktan sonra aç bırakıldığını, diri diri yakıldığını veya plastik torbalara doldurulduğunu görmemiz gerekiyor?" ifadesini kullanan Albanese, İsrail'in ve ona silah sağlayan ülkelerin durdurulması gerektiğini vurguladı.

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