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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 5 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Mohamed Majed, Halime Afra Aksoy, Çağrı Koşak  | 29.12.2024 - Güncelleme : 29.12.2024
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 5 Filistinli yaşamını yitirdi Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Cibaliya beldesindeki Arz Halave Sokağı'nda bulunan sivil Filistinlileri hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin saldırı sonrasında 2 Filistinlinin cansız bedeni ile yaralı 3 kişiye ulaştığı ifade edildi.

Sivil Savunma Müdürlüğü, Gazze şehrinin kuzeyindeki en-Nifak bölgesinde bulunan bir eve de İsrail ordusunun hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırıda 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıkları ise İsrail'in saldırısında yıkılan evin enkazında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

İsrail güçleri, 5 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyini oluşturan Cibaliye, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun beldelerine sıkı kuşatma uyguluyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 484 Filistinli öldü, 108 bin 90 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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