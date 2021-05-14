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Dünya

İsrail'in Gazze Şeridi'ne hava saldırılarında şehit sayısı 126'ya yükseldi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 4 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 126'ya çıktı.

Muhammed Semiz   | 14.05.2021
İsrail'in Gazze Şeridi'ne hava saldırılarında şehit sayısı 126'ya yükseldi

Gazze

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun beş gündür devam eden saldırılarının neden olduğu kayıplara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail saldırılarında 4 kişinin daha şehit düştüğü aktarıldı. Buna göre Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana şehit olan Filistinlilerin sayısı 126'ya yükseldi.

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 20'sinin kadın olduğu, yaralı sayısının 950'ye ulaştığı ifade edildi.

Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze'deki şehit sayısını 122, yaralı sayısını 900 olarak duyurmuştu.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

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