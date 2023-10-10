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İsrail - Gazze sınır hattında son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze Şeridi'ne hava saldırıları dördüncü gününde de sürüyor

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarına dördüncü gününde de devam ediyor.

Nour Mahd Ali Abu Aisha, Safiye Karabacak  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
İsrail'in Gazze Şeridi'ne hava saldırıları dördüncü gününde de sürüyor

Gazze

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesine, Gazze kentinin batısına ve Han Yunus kentlerine hava saldırıları düzenledi.

Görgü tanıklarına göre, Han Yunus'taki hava saldırılarından birinde önceden uyarı yapılmaksızın bir ev hedef alındı.

İsrail güçleri, Refah kentinde de bir tarım arazisine saldırı düzenledi. Saldırıda ölen ve yaralananların bulunduğu aktarıldı.

İsrail, sabah saatlerinde de Gazze'nin merkezindeki En-Nusayrat Mülteci Kampı'nda başka bir evi hedef almıştı.

Gazze ve Batı Şeria'da ölenlerin sayısı 704 oldu

Filistin Sağlık Bakanlığı Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında ve Batı Şeria'daki olaylarda, 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere ölenlerin sayısının 704'e yükseldiği, yaralıların sayısının ise yaklaşık 4 bin olduğu kaydedildi.

Elektriğin ardından Gazze Şeridi'ne su akışını da kesildi

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, İsrail'den Gazze Şeridi'ne giden su borularındaki su akışının durdurulduğunu belirtti.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı: Gazze'de yaklaşık 137 bin Filistinli okullarımıza sığındı

Olayların başladığı 7 Ekim'den itibaren evlerini terk eden 137 binden fazla Filistinlinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki 83 okula sığındığı belirtilen açıklamada, bu sayının İsrail'in hava saldırılarının devam etmesiyle giderek arttığına işaret edildi.

İsrail, hava saldırılarının yanı sıra, denizden de vurmaya başladı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail hücum botlarından kentin sahil kesimlerine onlarca roket atıldı.

Akdeniz kentlerinden Gazze Şeridi'nde, İsrail savaş uçaklarının gece boyu aralıksız hava saldırıları sürerken, bu kez şehrin orta kesimleri ve Han Yunus kenti sahil kesimlerindeki yerleşim yerleri denizden atılan roketlerin hedefi oldu.

İki gazeteci hayatını kaybetti

Gazze'deki AA muhabirinin hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Filistinli gazeteciler Said et-Tavil ve Muhammed Subh İsrail hava saldırısında yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarına göre, iki gazeteci Gazze'nin batısındaki Rimal semtinde İsrail savaş uçaklarının bir binayı hedef almasına ilişkin çekim yaptıkları sırada, hava saldırısına maruz kalarak hayatlarını kaybetti.

İsrail ordusu Gazze sınırında kontrolü tamamen sağladıklarını duyurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile çatışan İsrail askerlerinin, Gazze çevresindeki kasaba ve yerleşim yerlerinin kontrolünü yeniden ele geçirmek için kararlılıkla hareket ettiği ve İsrailli yaralıları tahliye ederken Filistinli unsurların elindeki birçok silaha da el koyulduğu ifade edildi.

"Gazze sınırında kontrolü tamamen sağladık. İsrail topraklarında silahlı Filistinli unsurların kalmadığından neredeyse eminiz." ifadelerine yer verilen açıklamada, çatışma bölgelerinde çok sayıda Kassam Tugayları unsurunun öldürüldüğü kaydedildi.

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