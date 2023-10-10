İsrail'in Gazze Şeridi'ne hava saldırıları dördüncü gününde de sürüyor
İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarına dördüncü gününde de devam ediyor.
Gazze
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesine, Gazze kentinin batısına ve Han Yunus kentlerine hava saldırıları düzenledi.
- İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 143'ü çocuk, 704 kişi hayatını kaybetti
- Abluka altındaki Gazze'den İsrail'e roketler fırlatıldı
- Hamas'ın silahlı kanadı İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattı
- İsrail, Gazze saldırıları sonrası savaş durumu ilan etti
- İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurdu
- 3 SORUDA - Hamas'ın 7 Ekim saldırıları
- İsrail-Filistin'deki gelişmelere dünyadan tepkiler
Görgü tanıklarına göre, Han Yunus'taki hava saldırılarından birinde önceden uyarı yapılmaksızın bir ev hedef alındı.
İsrail güçleri, Refah kentinde de bir tarım arazisine saldırı düzenledi. Saldırıda ölen ve yaralananların bulunduğu aktarıldı.
İsrail, sabah saatlerinde de Gazze'nin merkezindeki En-Nusayrat Mülteci Kampı'nda başka bir evi hedef almıştı.
Gazze ve Batı Şeria'da ölenlerin sayısı 704 oldu
Filistin Sağlık Bakanlığı Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında ve Batı Şeria'daki olaylarda, 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere ölenlerin sayısının 704'e yükseldiği, yaralıların sayısının ise yaklaşık 4 bin olduğu kaydedildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 143'ü çocuk, 704 kişi hayatını kaybetti https://t.co/Zazwdbb4Kd pic.twitter.com/fkPAaWiqR8— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 10, 2023
Elektriğin ardından Gazze Şeridi'ne su akışını da kesildi
İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, İsrail'den Gazze Şeridi'ne giden su borularındaki su akışının durdurulduğunu belirtti.
BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı: Gazze'de yaklaşık 137 bin Filistinli okullarımıza sığındı
Olayların başladığı 7 Ekim'den itibaren evlerini terk eden 137 binden fazla Filistinlinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki 83 okula sığındığı belirtilen açıklamada, bu sayının İsrail'in hava saldırılarının devam etmesiyle giderek arttığına işaret edildi.
• İsrail ordusundan aldıkları mesaj sonrası evlerini terk ettiler— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 10, 2023
• Evlerini terk eden an az 75 bin Filistinli bulunuyor
Gazze'de İsrail'in saldırılarından dolayı evlerini terk edenler okullara sığınıyor https://t.co/cApAJKCM5H pic.twitter.com/UYoHfEjpz6
İsrail, hava saldırılarının yanı sıra, denizden de vurmaya başladı
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail hücum botlarından kentin sahil kesimlerine onlarca roket atıldı.
Akdeniz kentlerinden Gazze Şeridi'nde, İsrail savaş uçaklarının gece boyu aralıksız hava saldırıları sürerken, bu kez şehrin orta kesimleri ve Han Yunus kenti sahil kesimlerindeki yerleşim yerleri denizden atılan roketlerin hedefi oldu.
İki gazeteci hayatını kaybetti
Gazze'deki AA muhabirinin hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Filistinli gazeteciler Said et-Tavil ve Muhammed Subh İsrail hava saldırısında yaşamını yitirdi.
Görgü tanıklarına göre, iki gazeteci Gazze'nin batısındaki Rimal semtinde İsrail savaş uçaklarının bir binayı hedef almasına ilişkin çekim yaptıkları sırada, hava saldırısına maruz kalarak hayatlarını kaybetti.
İsrail ordusu Gazze sınırında kontrolü tamamen sağladıklarını duyurdu
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile çatışan İsrail askerlerinin, Gazze çevresindeki kasaba ve yerleşim yerlerinin kontrolünü yeniden ele geçirmek için kararlılıkla hareket ettiği ve İsrailli yaralıları tahliye ederken Filistinli unsurların elindeki birçok silaha da el koyulduğu ifade edildi.
"Gazze sınırında kontrolü tamamen sağladık. İsrail topraklarında silahlı Filistinli unsurların kalmadığından neredeyse eminiz." ifadelerine yer verilen açıklamada, çatışma bölgelerinde çok sayıda Kassam Tugayları unsurunun öldürüldüğü kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.