İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
İstanbul
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail, insansız hava aracıyla (İHA), Gazze kentinin doğusunda yer alan Tuffah Mahallesi'nde bir evi bombaladı.
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Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar da oldu.
İsrail ordusunun Gazze kentinin doğu bölgelerine gece boyunca yoğun saldırılar düzenlediği aktarıldı.
Ayrıca İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde Ebu Kevari Caddesi'nde yerinden edilen sivillerin kaldığı bir çadırı bombaladı.
Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail'in güneydeki Refah kentine de yoğun topçu saldırıları düzenlediği, bölgedeki binaları patlayıcılarla havaya uçurmaya devam ettiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.