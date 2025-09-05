Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarında 16 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hamdi Yıldız  | 05.09.2025 - Güncelleme : 05.09.2025
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli hayatını kaybetti Fotoğraf: Khames Alrefi/AA

İstanbul

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail ordusu, Gazze kentinin çeşitli bölgelerinde evlere ve yerinden edilenlerin barındığı çadırlara saldırdı.

Gazze kentinin orta kesiminde yer alan Derec Mahallesi’nde bir evin İsrail savaş uçaklarınca hedef alınması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Gazze kentinin güneybatısındaki Rimal Mahallesi'nde bulunan İslam Üniversitesi içinde yerinden edilenlerin barındığı bir çadır, İsrail ordusunun hedefi oldu. Saldırı sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Yine Rimal Mahallesi'nde çadır ve evlere İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) tarafından düzenlenen saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti.

Tel el-Heva Mahallesi'nde de bir apartman dairesinin bombalanması sonucu 3 Filistinli öldü.

İsrail savaş uçakları, Selasini Caddesi'nde yer alan bir apartman dairesini bombaladı. Saldırıda iki Filistinli yaşamını yitirdi.

Kentin batısındaki Ezher Üniversitesi kavşağında yerinden edilenlerin barındığı bir çadır İsrail ordusunun hedefi oldu. Saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

