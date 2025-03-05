Dolar
36.45
Euro
39.22
Altın
2,921.44
ETH/USDT
2,175.10
BTC/USDT
88,489.00
BIST 100
10,188.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Acıbadem metrobüs üst geçidinden yayındayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. - VTR -
logo
Dünya

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 440'a yükseldi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren devam eden saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 30'u enkaz altından çıkarılan, 35 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi.

Muhammed Emin Canik  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 440'a yükseldi

Istanbul

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı.

Son 24 saatte hastanelere 30'u enkaz altından çıkarılan toplam 35 kişiye ait cenazenin ulaştığı aktarılan açıklamada, 10 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin sağlandığı 19 Ocak'a kadar devam eden saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 48 bin 440'a, yaralıların sayısının ise 111 bin 845'e yükseldiği bildirildi.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal etmeyi sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda 116 Filistinlinin hayatını kaybettiğini 490 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Bilim insanları, güneş ısısının deprem üzerindeki etkisine işaret ediyor
Emine Erdoğan: Aile Yılı ilan ettiğimiz bu yılda, bağımlılıklarla mücadelede son derece kararlıyız
ASKON, Gazze'ye bağışlanmak üzere "2. Hayır Müzayedesi" düzenleyecek
Ankara'da durakta bekleyen kız öğrenciyi bıçakla yaralayarak gasbeden zanlı tutuklandı

Benzer haberler

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 440'a yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 440'a yükseldi

ASKON, Gazze'ye bağışlanmak üzere "2. Hayır Müzayedesi" düzenleyecek

Gazze Planı Arap devletlerini birleştirir mi?

Batı Şeria'da zorla yerlerinden edilen Filistinliler ramazanı evlerinden uzakta geçiriyor

Batı Şeria'da zorla yerlerinden edilen Filistinliler ramazanı evlerinden uzakta geçiriyor
Gazze'de Filistinlilere yönelik tehditlerini artıran İsrail, yeni bir "açlık dalgası" oluşturmak istiyor

Gazze'de Filistinlilere yönelik tehditlerini artıran İsrail, yeni bir "açlık dalgası" oluşturmak istiyor
ABD, Arap liderlerin Gazze'nin yeniden imarı planına karşı

ABD, Arap liderlerin Gazze'nin yeniden imarı planına karşı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet