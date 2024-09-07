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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gün boyu devam eden saldırılarında 32 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 32 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Esat Fırat, Nour Mahd Ali Abuaisha  | 07.09.2024 - Güncelleme : 07.09.2024
İsrail'in Gazze Şeridi'nde gün boyu devam eden saldırılarında 32 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünün Sözcüsü Mahmud Basal, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden, güneyindeki Refah sınırına kadar çeşitli bölgelerde saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, orta kesiminde, Nuseyrat Mülteci Kampı'nda, Refah ve Han Yunus kentlerinde can kayıplarının olduğunu bildiren Basal, İsrail'in saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 32 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 40 bin 878 Filistinli öldü, 94 bin 454 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 339'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 705 askerinin öldüğünü, 4 bin 401 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 691 Filistinli hayatını kaybetti.

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