İsrail'in Gazze kentine düzenlediği saldırıda 5 çocuk hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırıda 5 çocuk hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Gazze
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde "El-Meşheravi" ailesine ait evi bombaladı.
Saldırıda 5 çocuk hayatını kaybetti.
Görgü tanıkları da İsrail ordusunun, Gazze kentinde bazı evleri ve tarım arazilerini hedef aldığını ifade etti.
Saldırıda yaralanan çok sayıda kişinin El-Ehli Baptist Hastanesine sevk edildiği kaydedildi.
Ayrıca alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda can kaybı olup olmadığıyla ilgili henüz bilgi alınamadı.