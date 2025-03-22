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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze kentine düzenlediği saldırıda 5 çocuk hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırıda 5 çocuk hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Hosni Nedim, Zeynep Tüfekci Gülay  | 22.03.2025 - Güncelleme : 22.03.2025
İsrail'in Gazze kentine düzenlediği saldırıda 5 çocuk hayatını kaybetti

Gazze

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde "El-Meşheravi" ailesine ait evi bombaladı.

Saldırıda 5 çocuk hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları da İsrail ordusunun, Gazze kentinde bazı evleri ve tarım arazilerini hedef aldığını ifade etti.

Saldırıda yaralanan çok sayıda kişinin El-Ehli Baptist Hastanesine sevk edildiği kaydedildi.

Ayrıca alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda can kaybı olup olmadığıyla ilgili henüz bilgi alınamadı.

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