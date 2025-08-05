İsrail'in Gazze’deki saldırılarında insani yardım bekleyenlerin de aralarında olduğu 20 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 9’u insani yardım bekleyen toplam 20 Filistinli yaşamını yitirdi.
Gazze
AA muhabirine konuşan tıbbi kaynaklar ve görgü tanıklarına göre, saldırılar Gazze Şeridi’nin güney, orta ve kuzey kesimlerindeki yerinden edilmiş kişilere ait çadırları, evleri ve insani yardım bekleyen kalabalıkları hedef aldı.
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Gazze’nin orta kesimindeki Netzarim kavşağı yakınlarında kurulu ABD dağıtım merkezinin çevresinde yardım bekleyen kalabalığa yönelik bombardımanda 6 Filistinli yaşamını yitirdi.
Han Yunus kentinin batısında yer alan Mevasi bölgesindeki Atyaf kampında yerinden edilmiş kişilerin çadırlarına düzenlenen hava saldırısında 5 kişi öldü.
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Gazze’nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’na bağlı Ebu Mualla bölgesine düzenlenen topçu saldırısında biri kadın olmak üzere 2 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Han Yunus’un güneyindeki et-Tina Caddesi’nde yardım dağıtım alanında açılan ateş sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirirken, yardım bekleyen birçok kişi de yaralandı.
Gazze kentinde düzenlenen iki hava saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirirken, kentin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde, el-Yazci ailesine ait en-Nafak Caddesi üzerindeki ev ile Müşteha ailesine ait bir daireyi hedef alan saldırılarda ise yaralılar olduğu bildirildi.
İsrail, 27 Mayıs’ta ABD desteğiyle, ancak Birleşmiş Milletler tarafından reddedilen "Gazze İnsani Yardım Vakfı" aracılığıyla bir yardım dağıtım mekanizması uygulamaya koymuştu. Buna rağmen, yardım bekleyen sivillere yönelik saldırılar sürdü.
Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu mekanizmanın uygulanmaya başlamasından bu yana yardım bekleyen sivillere yönelik saldırılarda en az 1516 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 067’den fazla kişi ise yaralandı.
İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana ABD’nin desteğiyle, Uluslararası Adalet Divanı’nın durdurma yönündeki çağrılarına rağmen Gazze’de sistematik olarak katliam, aç bırakma, altyapıyı yok etme ve zorla yerinden etme gibi uygulamalarla soykırım suçları işliyor.
Bu süreçte çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 210 binden fazla Filistinli öldürüldü ya da yaralandı, 9 binden fazlası kayboldu, yüz binlerce kişi yerinden edildi, kıtlık ise çok sayıda can kaybına yol açtı.
Gazze'de "Guillain-Barre sendromlu" 95 yeni vaka tespit edildi
Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in açlık politikalarının neden olduğu su kirliliği ve yetersiz beslenme sonucu bölgede nadir görülen Guillain-Barre sendromu (bir tür felç) vakalarının hızla arttığını ve bunun "endişe verici" bir yayılmaya dönüştüğünü bildirdi.
Bakanlık Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı yazılı açıklamada, aralarında 15 yaş altı iki çocuğun da bulunduğu 95 yeni Guillain-Barre vakasının kaydedildiğini belirtti.
Burş, vakaların 45'inin çocuk olduğunu ve bu sayının normalde yılda yalnızca bir vaka olarak görüldüğünü vurguladı.
Bu sendromda, alt ekstremitelerde başlayan ani kas kontrolü kaybının yukarı doğru yayıldığını, solunum yetmezliğine ve ölüme yol açabileceğini belirten Burş, hastalığın hızla yayılmasının İsrail’in Gazze’ye uyguladığı abluka, temel ilaç ve besin girişinin engellenmesi, su kirliliği ve kronik yetersiz beslenmeden kaynaklandığını belirtti.
Bakanlıktan dün yapılan açıklamada, Guillain-Barre sendromuna yakalanan ikisi çocuk olmak üzere üç kişinin, yetersiz beslenme ve tedaviye erişim eksikliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
Sağlık Bakanlığı, durumun “gerçek, bulaşıcı ve potansiyel bir felakete” dönüşebileceği uyarısında bulunmuştu.
Bakanlıktan 22 Temmuz’da yapılan yazılı açıklamada ise sadece haziran ve temmuz aylarında 45 akut flask felç vakasının kayda geçtiği açıklanmış, bu artışın kötüleşen çevre ve sağlık koşullarının doğrudan sonucu olduğu kaydedilmişti.
Guillain-Barre sendromu, bağışıklık sisteminin sinirlere saldırması sonucu gelişen, nadir fakat ciddi bir hastalık olarak biliniyor. Hastalık, genel halsizlik, ekstremitelerde karıncalanma, uyuşma ve tam felç gibi belirtilerle seyrediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.