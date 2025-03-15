İsrail'in Gazze ablukası ve Batı Şeria'daki saldırıları Avrupa'da protesto edildi
İsrail'in Gazze ablukası ve Batı Şeria'daki saldırıları Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen gösterilerle protesto edildi.
Londra/Stockholm
Avrupa ülkelerinde bir araya gelen on binlerce kişi, İsrail'in Gazze ablukası ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını protesto etmek için gösteri düzenledi.
İngiltere
İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan on binlerce kişi, İsrail'in Gazze ablukası ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
Londra'daki Green Park istasyonu yakınlarında toplanan on binlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki aç bırakma politikalarını ve Batı Şeria'daki saldırılarını protesto etti.
Göstericiler, yürüyüş sırasında ellerinde Filistin bayraklarının yanı sıra "Nehirden denize özgür Filistin", "Boykot, Tecrit ve Yaptırım" ve "Etnik temizliğe hayır" yazılı pankartlar taşıdı.
Gazze'deki duruma sessiz kaldığı gerekçesiyle İngiliz hükümetini de eleştiren Filistin destekçileri, İsrail'e silah satışı ve diplomatik desteği nedeniyle İngiltere'yi "İsrail'in suç ortağı olmakla" itham etti.
Göstericiler, daha sonra Piccadilly Circus meydanı ve ardından Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'na doğru yürüyüş başlattı.
Yürüyüşe, iktidardaki İşçi Partisinin eski lideri ve bağımsız milletvekili Jeremy Corbyn ve The Crown dizisinde Dodi Al Fayed'i canlandıran oyuncu Khalid Abdalla da katıldı.
İsrail yanlıları da karşı gösteri düzenledi
İsrail yanlısı küçük bir grup da Filistin destekçilerinin yürüyüşü sırasında güzergah üzerindeki Leicester Meydanı yakınlarında ellerinde bayraklar ve pankartlarla karşı gösteri düzenledi.
İngiliz polisi iki grubun karşı karşıya geldiği güzergah boyunca yoğun güvenlik önlemleri aldı.
İsrail'in yardımların girişini ve elektrik tedarikini kesme kararı
İsrail, Hamas'la sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı almıştı.
İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen de 9 Mart'ta Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini derhal kesme kararı aldıklarını açıklamıştı.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkesin ilan edildiği 19 Ocak'a kadar Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli öldü, 2 milyon kişi yerinden edildi.
Hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulların da hedef alındığı saldırılarda Gazze'deki altyapının yüzde 88'i yok edildi.
İsveç
İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan eylemciler, Gazze'deki soykırım nedeniyle İsrail'e ambargo uygulanmasını talep etti.
Stockholm'ün Odenplan bölgesinde bir araya gelen eylemciler, Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım nedeniyle İsrail'den hesap sorulmasını ve insani yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılmasını istedi.
Eylemde, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor" ve "İsrail'e soykırım ambargosu uygulansın" yazılı pankartlar taşındı.
"Filistin'e özgürlük, Trump planına hayır" sloganları atan göstericiler, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığının önüne kadar yürüdü.
Eyleme katılan İsveçli Alexandra Brngelsson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin davasını desteklemek için gösteriye katıldığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi bir turizm merkezine dönüştürme planının çok çılgınca olduğunu belirten Brngelsson, "Çünkü bu Gazze'deki herkesin taşınmak zorunda kalacağı anlamına geliyor. Ve bu soykırımdır, en azından etnik temizliktir." dedi.
Brngelsson, Ukrayna ve Filistin konusunda Batı'nın çifte standart uyguladığına dikkati çekerek, "Gazze'nin her tarafını bombaladılar, hepsini yok ettiler. Bence insanların bir eve sahip olma haklarını, yaşayacak bir yere sahip olma haklarını ve insanların yaşam haklarını savunmalıyız." diye konuştu.
Aktivist Karen Wild ise uluslararası toplumun, insan haklarını ten rengine göre belirlediğini ve Filistinlilerin bu nedenle yeterli desteği görmediğini söyledi.
Wild, bugün tüm savaş suçlarının Ukrayna'da işleneceğinin hayal edildiğini ve Filistinliler söz konusu olunca herkesin sustuğunu belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.