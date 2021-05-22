İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Berlin'de protesto edildi
Berlin
Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.
Filistinli derneklerce düzenlenen gösteride , İsrail'in saldırılarını protesto etmek ve Filistinlilerle dayanışma göstermek için yaklaşık 100 kişi Potsdamer Meydanı'nda toplandı.
Burada yapılan konuşmalarda, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.
Göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Gazze, dünyanın en büyük hapishanesi-Gazze ablukasını kaldırın" yazılı döviz ve pankartlar ile Filistin bayrakları taşıdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.