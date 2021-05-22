Euro
10.26
Dolar
8.42
BIST 100
1,451.84
Altın
1,881.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Berlin'de protesto edildi

Cüneyt Karadağ   | 22.05.2021
İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Berlin'de protesto edildi

Berlin

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Filistinli derneklerce düzenlenen gösteride , İsrail'in saldırılarını protesto etmek ve Filistinlilerle dayanışma göstermek için yaklaşık 100 kişi Potsdamer Meydanı'nda toplandı.

Burada yapılan konuşmalarda, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

Göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Gazze, dünyanın en büyük hapishanesi-Gazze ablukasını kaldırın" yazılı döviz ve pankartlar ile Filistin bayrakları taşıdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19 salgınıyla mücadelede uygulanan toplam aşı sayısı 27 milyon 761 bin 989 doz oldu
Sağlık Bakanı Koca: Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor
Türkiye'de 8 bin 697 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 782 bini aştı

Benzer haberler

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Berlin'de protesto edildi

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Berlin'de protesto edildi

Almanya’da İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları protesto edildi

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi

Berlin’de binlerce kişi İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti

Berlin’de binlerce kişi İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti
Almanya'nın başkenti Berlin'de polis şiddeti protesto edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de polis şiddeti protesto edildi