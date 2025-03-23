İsrail'in dünden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 22 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in dün sabahtan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu aralarında çocukların da bulunduğu en az 22 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Gazze
AA muhabirinin sağlık ekipleri ve görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin farklı yerlerine düzenlediği 3 hava saldırısında 9 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.
İsrail'in Gazze şehrinin Et-Tuffah ve Ez-Zeytun mahallelerinin doğu bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında ise 13 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.
İsrail'in Gazze'nin Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda bir çocuk öldü
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'un doğusundaki El-Fehhari bölgesinde bir evi bombalaması sonucu Liliyan Cihad Ebu Dekka adlı çocuğun hayatını kaybettiği, bazı kişilerin yaralandığı belirtildi.
Haberde ayrıca, İsrail güçlerinin Han Yunus'un doğusundaki Gazze Avrupa Hastanesi civarını bombalaması sonucu ise çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.
İsrail'de on binlerce kişi Netanyahu hükümetini protesto etti
Tel Aviv, Batı Kudüs ve Hayfa başta olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde on binlerce kişi hükümeti protesto etti.
Gösterilerin odağındaki başkent Tel Aviv'de Begin Caddesi, Habima Meydanı'nda on binlerce protestocu meydanı ve sokakları doldurdu.
Gazze'den serbest bırakılan esirlerden Doron Steinbrecher, alanda yaptığı konuşmada, İsrail hükümetine, "Savaşmaya geri dönmenin sorun olmadığını düşünenlere kızgınım. Bizi neden dinlemediniz?" diye seslendi.
Gazze'de ölen esirlerden Guy Illouz babası Michel Illouz ise Netanyahu'nun "esir yakınlarına savaş açtığını" belirterek, hükümete karşı sivil itaatsizlik çağrısında bulundu.
Demokratlar Partisi Başkanı Yair Golan ise Tel Aviv'in Habima Meydanı'ndaki gösteride, muhalefetteki parti liderlerine birleşme çağrısı yaptı.
Tek bir "demokratik cephe" kurmanın zamanının geldiğini dile getiren Golan, ülke genelinde ekonominin durdurulması ve genel grev yapılması çağrısında bulundu.
Tel Aviv'deki polis bariyerini aşan göstericiler, kentin ana arterlerinden Ayalon Otoyolu'nu tek yönlü trafiğe kapattı. İsrail polisi göstericileri güç kullanarak yoldan çıkardı.
Göstericiler, kentin ana caddelerinde yürüyüşlerine devam ederken, bir grup protestocu "Netanyahu, Gazze'deki esirleri toprağa gömdün" yazılı pankart taşıdı.
Batı Kudüs'te toplanan protestocular ise Netanyahu'nun evine doğru yürüdü. Barikatları aşmayı başaran bazı göstericileri İsrail polisi gözaltına aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.