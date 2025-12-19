Dolar
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, İstanbul'da "HASAT 2025" etkinliğinde konuşuyor.
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail'in, Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde Filistinlileri zorla yerinden etmesi protesto edildi

İsrailli aktivistler, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde yaşayan Filistinlileri evlerinden çıkararak zorla yerinden etmesine karşı gösteri düzenledi.

Faruk Hanedar  | 19.12.2025 - Güncelleme : 19.12.2025
İsrail'in, Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde Filistinlileri zorla yerinden etmesi protesto edildi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İsrailli aktivist grubu "Free Jerusalem (Özgür Kudüs)" tarafından Silvan'ın Tel Aviv yönetimi tarafından "Davud Şehri" olarak adlandırdığı bölgesinde düzenleyen gösteride, beldedeki Filistinlilerin evlerinin yıkılması, tahliye edilmeleri ve yerlerine Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin yerleştirilmesi protesto edildi.

Gösteriye katılan onlarca aktivist, "Silvan ile dayanışma", "etnik temizliği durdurun" ve "ev yıkımlarını durdurun" yazılı pankartlar taşıdı ve Filistinlilerin İsrail tarafından zorla yerinden edilmesine karşı sloganlar attı.

"Free Jerusalem (Özgür Kudüs)" tarafından yapılan açıklamada, beldede yaşayan 2 binden fazla Filistinlinin zorla yerinden edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ve İsrail makamlarının Silvan'da etnik temizlik yapmaya çalıştığı kaydedildi.

Silvan'ın bir Filistin beldesi olduğunun altı çizilen açıklamada, İsrail devletinin ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin eylemlerine karşı seslerini yükseltecekleri belirtilerek "Kudüs belediyesi, İsrail polisi, mahkemeler ve yerleşimci STK'lar, mahalleyi etnik olarak temizlemek ve onu devasa bir yasadışı İsrail yerleşim yerine dönüştürmek için el ele çalışıyorlar. Biz buna seyirci kalmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Mescid-i Aksa'nın yanı başında kazdığı tünellerin bulunduğu bölgede gerçekleştirilen protestoya İsrail polisi müdahale ederken bir aktivist gözaltına alındı.

İsrail, işgal altındaki Batı Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin yanı başındaki Filistin beldesi Silvan'da ev yıkım ve tahliye politikalarına hız vermişti.

İsrail'in "Kralın Bahçesi" adında bir bahçe yapmayı planladığı Silvan'ın Bostan Mahallesi'nde onlarca ev yıkılmış ve onlarcasının da yıkılması bekleniyor.

Bostan'ın hemen üzerindeki Batn el-Hava Mahallesinde ise geçen hafta 3 aile evlerinden tahliye edilmişti.

