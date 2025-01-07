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Dünya

İsrail'in çekildiği Lübnan'ın güneyindeki beldede 3 kişinin daha cenazesine ulaşıldı

İsrail ordusunun çekildiği Lübnan'ın güneyindeki El-Hıyam beldesinde 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Muhammed Emin Canik  | 07.01.2025 - Güncelleme : 07.01.2025
İsrail'in çekildiği Lübnan'ın güneyindeki beldede 3 kişinin daha cenazesine ulaşıldı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Beyrut

İsrail ordusunun 11 Aralık 2024'te çekildiğini duyurduğu Hıyam beldesinde ulaşılan cenazelerin sayısı 34'e yükseldi.

Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hıyam beldesinde İsrail ordusunun daha önce hedef aldığı noktalarda saha ve arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Hıyam'ın Al eş-Şeyh Ali Mahallesi'nde 3 kişinin naaşına ulaşıldığı bildirildi.

Cenazelerin bölgedeki Mercayun Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü, tüm kayıplar bulunana kadar arama çalışmalarının sürdürüleceği kaydedildi.

Nakura'da kayıpları arama çalışmaları başlayacak

İsrail ordusunun dün çekildiği Nakura beldesine Lübnan ordusunun konuşlanmaya başlamasıyla kayıpları arama çalışmalarının yarın başlayacağı belirtildi.

Öte yandan, İsrail'in çekildiği Alma eş-Şaab beldesi meydanında bir jeneratörde ve yakıt tankında çıkan yangının maddi hasara yol açtığı ve kontrol altına alındığı kaydedildi.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

Öte yandan İsrail, hava saldırıları düzenleyip Lübnan'ın güneyinde evleri yıkarak ateşkese yönelik ihlallerini sürdürüyor.

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