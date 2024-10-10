İsrail'in Beyrut'un merkezine düzenlediği saldırıda 22 kişi ölü, 117 kişi yaralandı
İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezine düzenlediği saldırıda 22 kişinin öldüğünü, 117 kişinin yaralandığı bildirildi.
Beyrut
Beyrut'un merkezinde meydana gelen 2 patlamanın ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.
Saldırı sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi.
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un şehir merkezine saldırı düzenledi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 10, 2024
• Bölgede 2 patlama meydana geldi
• Çevredeki evlerde ve araçlarda hasar oluştu
• Çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildihttps://t.co/aKSNijADFh pic.twitter.com/P5ISt8ysbF
Bölgedeki görgü tanıklarının aktardığına göre, saldırıda hedef alınan bir bina yıkıldı, çevredeki evlerde ve araçlarda da hasar oluştu.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 22 kişinin öldüğünü, 117 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Saldırının hedefinde Nasrallah'ın kayınbiraderinin olduğu iddiası
Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, saldırının hedefinde İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın kayınbiraderi ve Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden Vafik Safa'nın olduğu iddia edildi.
Lübnan medyasının Hizbullah kaynaklarına dayandırdığı iddiaya göre ise Safa saldırıdan sağ kurtuldu.
Saldırı ve hedefte Safa'nın olduğu yönündeki iddia hakkında İsrail makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.
İsrail'den Dahiye'ye yönelik yeni tahliye uyarısı geldi
Öte yandan İsrail, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye için yeni tahliye uyarısı yaptı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dahiye'deki bazı bölgeleri içeren bir harita yayımlayarak haritada işaretli olan bölge sakinlerinden bulundukları yerleri acilen tahliye etmeleri uyarısında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.