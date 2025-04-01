İsrail'in, Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3 kişi öldü
İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.
Beyrut
Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, başkent Beyrut'un güneyinde bir binayı 2 füzeyle hedef aldı.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu hava saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı aktarıldı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, savaş uçaklarıyla başkent Beyrut'un güneyini bombaladıklarını belirtti.
Söz konusu saldırıyla Hizbullah'tan bir unsurun hedef alındığını savunan Andrae, hedef alınan Hizbullah unsurunun son zamanlarda İsrail'e karşı eylem amacıyla Hamas mensuplarına yardım ettiğini öne sürdü.
Lübnan'ın güneyinden 28 Mart'ta da ülkenin kuzeyine roketler atıldığını duyuran İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini ve başkent Beyrut'u bir dizi hava saldırısıyla hedef almıştı.
İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bu saldırı, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkesten sonra Beyrut'a düzenlenen ilk bombardıman olmuştu.
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail savaş uçaklarının başkent Beyrut'un güneyine düzenlediği saldırıyı kınadı
Cumhurbaşkanı Avn, yaptığı yazılı açıklamada, Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasından sonra İsrail'in başkent Beyrut'un güneyine ikinci kez saldırı düzenlediğini belirtti.
İsrail'in bu saldırılarının "Lübnan'a karşı tehlikeli niyetlerinin göstergesi olduğuna" dikkati çeken Avn, "Bu saldırılar özellikle de Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Suriye ile Lübnan arasındaki sınırda kontrolün sağlanması yönünde imzalanan anlaşmadan sonra geldi." ifadelerini kullandı.
Söz konusu saldırıların ayrıca kendisinin Fransa'ya yaptığı ziyaretten sonra yapıldığına işaret eden Avn, İsrail'in saldırılarına devam etmesinin kendilerini, Lübnan'ın dostları ülkelerin çabalarıyla uluslararası destekler toplamaya sevk ettiğinin altını çizdi.
Egemenliklerini koruma ve dışarıdan bu egemenliğin ihlaline izin vermeme yönünde çabalayacaklarına işaret eden Avn, ülke içinden de İsrail'in saldırılarına bahane sağlayanlara izin vermeyeceklerini kaydetti.
Lübnan: İsrail, Beyrut'un güneyinde düzenlediği saldırıyla BMGK'nin 1701 sayılı kararını ihlal etti
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Beyrut'un güneyinde bir binayı bombalamasına tepki gösterdi.
İsrail'in saldırısını kınayan Selam, "Bu saldırı, Lübnan'ın barış ve egemenliğini teyit eden BMGK'nin 1701 sayılı kararını açıkça ihlal ettiği gibi Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasını da ihlal ediyor." ifadelerini kullandı.
Başbakan Selam, İsrail saldırısının yansımalarını Savunma Bakanı Michel Menassa ve İçişleri Bakanı Ahmed el-Haccar ile takip ettiğini belirtti.
Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller
Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.
İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.
Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.