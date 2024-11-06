Dolar
34.24
Euro
36.81
Altın
2,722.14
ETH/USDT
2,621.00
BTC/USDT
73,693.00
BIST 100
8,857.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'in Beyrut'un güneyindeki Barca'ya düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

İsrail'in dün akşam saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Barca bölgesine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a çıktı.

Faruk Hanedar  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
İsrail'in Beyrut'un güneyindeki Barca'ya düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 30 kişinin çoğunun, bütünlüğü bozulmuş bedenine ulaşıldığını aktardı.

Saldırıda yaralanan 3 kişi Siblin, Mazbud ve Sayda devlet hastanelerine nakledilirken kayıp kişilerin bulunması için ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Cebel-i Lübnan Sivil Savunma yetkilisi Hüsam Dahruc, dün saldırının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "17 kişinin cesedini ve 3 yaralıyı enkaz altından çıkarmayı başardık. 3 kişinin cesedini çıkarmakta zorlanıyoruz. Hala enkaz altında kalan ve ulaşamadığımız kişiler var." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in hava saldırıları gece ve sabah saatlerinde de sürdü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırıları gece ve sabah saatlerinde de sürdü.

Saldırılar Nebatiye, Deyr Zehrani ve Sur çevresindeki kasabalarda yoğunlaşırken Sur kentine bağlı Buyut Seyyad'da düzenlenen saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusundan yeni tahliye uyarıları

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Nebatiye'de bulunan 4 bölge için yeni saldırı tehdidinde bulundu.

X sosyal medya hesabından 4 harita paylaşan Adraee, işaretli bölgelerden en az 500 metre uzak durulması uyarısı yaptı.

Lübnan'dan İsrail'e atılan roketlerden biri Ben Gurion Havalimanı çevresine düştü

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan tarafından fırlatılan roketlerin büyük bir kısmının engellendiği belirtildi.

Kanal 12’nin haberine göre ise fırlatılan 10 roketten birinin, Ben Gurion Havalimanı yakınlarına düşmesi nedeniyle bazı uçuşlar ertelendi.

Havalimanı yakınına roket isabet etmesine ilişkin yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail hava savunma sistemlerince engellenen bir roketin parçalarının da Raanana kentindeki park halindeki bir arabaya isabet ettiği ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Bahçelievler'de özel okulda çıkan yangın söndürüldüq
Dışişleri Bakanı Fidan, 8 Kasım'da Yunanistan'ı ziyaret edecek
Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan sonrası çalışmalar sürüyor
Adalet Bakanı Tunç: Kira davalarında 273 bin 511 başvurunun 114 bin 346'sı anlaşmayla sonuçlanmış

Benzer haberler

İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bir ev ve okulu bombalaması sonucu 6 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bir ev ve okulu bombalaması sonucu 6 Filistinli öldü

İsrail'in Beyrut'un güneyindeki Barca'ya düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyine tahliye broşürleri ile birlikte bomba attı

Başkanlığa veda edecek olan Joe Biden, gafları ve İsrail soykırımına desteğiyle hafızalara kazındı

Başkanlığa veda edecek olan Joe Biden, gafları ve İsrail soykırımına desteğiyle hafızalara kazındı
İsrail Lübnan'da sınıra ulaştı mı?

İsrail Lübnan'da sınıra ulaştı mı?
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine buldozerlerle baskın düzenledi

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine buldozerlerle baskın düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet