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Dünya

İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'ne düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Çağrı Koşak  | 31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Beyrut

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Bekaa Vadisi'ne hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 2 Lübnanlının öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, gece saatlerinde Bekaa Vadisi'ndeki çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Hedef alınan noktaların "Hizbullah'a ait" olduğu aktarılan açıklamada, vurulan yerler arasında Hizbullah'ın Lübnan-Suriye sınırında "silah sokmak için kullanıldığı" ileri sürülen altyapı noktalarının da bulunduğu kaydedildi.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Bu ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail ordusunun 26 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 28 kişi hayatını kaybetti, 216 kişi yaralandı.

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