Dolar
34.27
Euro
37.66
Altın
2,653.50
ETH/USDT
2,428.70
BTC/USDT
62,106.00
BIST 100
9,109.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze'de 365 gündür devam eden soykırımın yıl dönümü dolayısıyla Ankara’da Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştiriliyor Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı işgal ve soykırıma karşı Müslüman alimler ve farklı inançlara mensup din adamları ile "Barışa çağrı" konulu ortak basın toplantısı düzenliyor TEKNOFEST 2024, Adana Şakirpaşa Havalimanında son gün etkinlikleriyle devam ediyor İsrail’in Gazze'de sürdürdüğü soykırımının yıl dönümü dolayısıyla Ankara’da Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştiriliyor.-VTR-
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 366 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 870'e yükseldi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 45 artarak 41 bin 870'e çıktı.

Ekrem Biçeroğlu  | 06.10.2024 - Güncelleme : 06.10.2024
İsrail'in 366 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 870'e yükseldi Fotoğraf: Ashraf Amra - AA

İstanbul

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 366 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 45 kişinin öldüğü, 256 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 870'e, yaralı sayısının 97 bin 166'ya yükseldiği kaydedildi.

İsrail’in Gazze’nin kuzeyine yeniden başlattığı şiddetli saldırılarda 30 Filistinli yaşamını yitirdi

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Cibaliya ve Beyt Lahiya beldelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 30 Filistinlinin cenazesi ile onlarca yaralı Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki hastanelere nakledildi.

Görgü tanıkları ise İsrail askeri araçlarının, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinin ve kampının doğusuna girdiğini, Filistinlilerin evlerini ağır top mermileriyle vurmaya başladığını aktardı.

İsrail ordusunun dün akşamdan itibaren Gazze Şeridi’nin kuzeyinin çeşitli bölgelerine düzenlediği en az 100 hava saldırısı, binalarda, kamu tesislerinde, okullarda ve çeşitli barınma merkezlerinde büyük bir yıkıma neden oldu.

Onlarca Filistinli aile, Cibaliya kampının doğusundaki El-Kerame, Es-Sultan ve El-Atatre bölgelerinden Kuzey Gazze ve Gazze kent merkezine kaçmak zorunda kaldı.

Cibaliya kampında ve Kuzey Gazze kentinin geniş alanlarında askeri araçlar, insansız hava araçları ve sürekli ateş eden İsrail askerleri, evleri ve çeşitli barınma merkezlerinin yanı sıra hareket eden her şeyi hedef aldı.

İsrail ordusundan bölgenin boşaltılması tehdidi

Öte yandan İsrail ordusuna ait uçaklardan Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki bölgelerin boşaltılmasını isteyen broşürler atıldı.

Üzerinde “savaşın yeni bir aşamasındayız” ifadesinin yazılı olduğu broşürlerde, Hamas’ın yeniden altyapısını oluşturmaya başladığı bu bölgelerin tehlikeli savaş alanı olduğu iddia edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü, TEKNOFEST'te gösteri yaptı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Şiddetin karanlık gölgesini, kadınların üzerinden kaldıracağız
Muğla'da çıkan yangında 2 hektar makilik ve tarım alanı zarar gördü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenine mesaj gönderdi
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Barış için Yahudi Fransız Birliği Onursal Başkanı'na göre, Fransa'da Gazze destekçileri baskı altında

Barış için Yahudi Fransız Birliği Onursal Başkanı'na göre, Fransa'da Gazze destekçileri baskı altında

Beyrut'u yoğun bombardımana tutan İsrail, Gazze'nin kuzeyine yeniden kara saldırısı başlattı

İsrail, on binleri hayattan koparırken Gazze'yi hayalet bölgeye çevirdi

İsrail'in 366 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 870'e yükseldi

İsrail'in 366 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 870'e yükseldi
İsrail, hapishaneleri sistematik işkenceyle "cehenneme" dönüştürdü

İsrail, hapishaneleri sistematik işkenceyle "cehenneme" dönüştürdü
İsrail'in Gazze'deki soykırımının birinci yılında İngiltere'nin Filistin politikası değişmedi

İsrail'in Gazze'deki soykırımının birinci yılında İngiltere'nin Filistin politikası değişmedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet