Dolar
34.04
Euro
37.58
Altın
2,496.50
ETH/USDT
2,292.80
BTC/USDT
55,350.00
BIST 100
9,699.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu için Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor. Narin Güran’ın dün cansız bedenine ulaşılan yerde Jandarma ekipleri yeniden inceleme yapıyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 339 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bin 988'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 988'e yükseldi.

Muhammed Emin Canik  | 09.09.2024 - Güncelleme : 09.09.2024
İsrail'in 339 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bin 988'e çıktı Fotoğraf: Ashraf Amra - AA

İstanbul

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 339 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "2 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 16 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 64 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 40 bin 988'e, yaralı sayısının da 94 bin 825'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunceli'de şehit olan askerler son yolculuklarına uğurlandı
AA Genel Müdürü Karagöz: Sosyal medya konusunda inisiyatif almamız küresel medya düzenine katkı sağlama amacı içeriyor
Ada sakinleri "azmanbüs"lerin kaldırılması için dilekçe verdi
MSB, Pençe Kilit Harekatı bölgesinden fotoğraf paylaştı
Google kullanıcıları İstanbul Havalimanı'nı Avrupa'nın en iyisi seçti

Benzer haberler

Gazze'de okul çağındaki 11 bin 500'den fazla çocuk İsrail saldırılarında öldürüldü

Gazze'de okul çağındaki 11 bin 500'den fazla çocuk İsrail saldırılarında öldürüldü

Hamas'tan Netanyahu'nun öne sürdüğü yeni şartların müzakerelerde dikkate alınmaması çağrısı

İsrail'in 339 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bin 988'e çıktı

İsrail askerlerince katledilen Türk aktivist Eygi için Filistin'de cenaze töreni düzenlendi

İsrail askerlerince katledilen Türk aktivist Eygi için Filistin'de cenaze töreni düzenlendi
İsrail, Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etmeyi sürdürüyor

İsrail, Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etmeyi sürdürüyor
İsrail'in Suriye'de hava saldırıları düzenlediği iddia edildi

İsrail'in Suriye'de hava saldırıları düzenlediği iddia edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet