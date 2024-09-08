Dolar
33.99
Euro
37.71
Altın
2,497.31
ETH/USDT
2,273.40
BTC/USDT
54,120.00
BIST 100
9,771.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzlanda Milli Futbol Takımı, Gürsel Aksel Stadı'nda Türkiye ile yapacakları maçın son hazırlıklarını gerçekleştiriyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 338 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bin 972'ye çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 972'ye yükseldi.

Mehmet Nuri Uçar  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
İsrail'in 338 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bin 972'ye çıktı Fotoğraf: Hasan Alzani - AA

İstanbul

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 338 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 33 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 145 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 40 bin 972'ye, yaralı sayısının da 94 bin 761'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Narin'le ilgili soruşturmayı yakından takip ediyor
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, "Mısır Uluslararası Hava Fuarı"na iki F-16 ile katıldı
İstanbul Havalimanı'nda yaz tatili dönüşü yoğunluğu yaşanıyor
TDV'nin "Hediyem Kitap Olsun" kampanyasıyla 469 kütüphaneye destek
Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı

Benzer haberler

İsrail'in 338 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bin 972'ye çıktı

İsrail'in 338 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bin 972'ye çıktı

ABD'de yüzlerce kişi, İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için toplandı

"Siirt Kısa Film Festivali"nin bu yılki teması "Özgür Gazze" olacak

Gazze'de 7 Ekim'den beri Sivil Savunma Müdürlüğü çalışanı 83 kişi öldürüldü

Gazze'de 7 Ekim'den beri Sivil Savunma Müdürlüğü çalışanı 83 kişi öldürüldü
Uzmanlar, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik "demografi oyununu" değerlendirdi

Uzmanlar, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik "demografi oyununu" değerlendirdi
İsrail-Ürdün sınırında düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsrailli öldü

İsrail-Ürdün sınırında düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsrailli öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet