Dolar
33.01
Euro
36.04
Altın
2,411.39
ETH/USDT
3,157.90
BTC/USDT
58,799.00
BIST 100
11,064.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'nde Kurmay Subay Mezuniyet Töreni'nde konuşuyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 281 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 38 bin 443'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 48 saatte 98 artarak 38 bin 443'e yükseldi.

Ekrem Biçeroğlu, Hosni Nedim, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 13.07.2024 - Güncelleme : 13.07.2024
İsrail'in 281 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 38 bin 443'e çıktı

İstanbul/Gazze

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 281 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 7 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 98 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 186 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 443'e, yaralananların sayısının da 88 bin 481'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail'in Gazze'de camiyi hedef aldı

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 10 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in kuzeydeki Gazze kentinde yer alan Şati Mülteci Kampı'nda yeni bir "katliam" gerçekleştirdiğini, El-Ebyad Camisi'ni hedef aldığını söyledi.

Basal, saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır 20 kişinin yaralandığını belirtti.

İsrail, Gazze Şeridi'nde bir gazeteciyi daha öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir Filistinli gazeteci daha hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda, Filistin El'an Haber Ajansı'nda çalışan gazeteci Muhammed Manhal Ebu Armane'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 159'a yükseldiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılıp ölmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Türk Kara Kuvvetlerine ait uçak organ nakli için havalandı
TBMM'den 15 Temmuz'da televizyona ilk canlı bağlanan AK Partili Keşir, o geceyi anlattı
İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılıp ölmesiyle ilgili elektrik dağıtım şirketinden açıklama

Benzer haberler

İsrail'in 281 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 38 bin 443'e çıktı

İsrail'in 281 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 38 bin 443'e çıktı

İsrail'in yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı El-Mevasi bölgesine saldırısında 71 kişi öldü

ABD'li uzmana göre, Gazze sınırında kurulan yüzer liman "tam bir tiyatro"

İsrail'in Gazze'de düzenlediği son saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı

İsrail'in Gazze'de düzenlediği son saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı
Filistin'in BM Temsilcisi: İsrail'in, Filistinlileri defaatle göçe zorlaması travmalara neden oluyor

Filistin'in BM Temsilcisi: İsrail'in, Filistinlileri defaatle göçe zorlaması travmalara neden oluyor
İsrail'in saldırdığı Tel el-Hava'daki Hasta Dostları Hastanesindeki yıkım gün yüzüne çıktı

İsrail'in saldırdığı Tel el-Hava'daki Hasta Dostları Hastanesindeki yıkım gün yüzüne çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet