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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 254 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 337'ye çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 41 artarak 37 bin 337'ye yükseldi.

Gülşen Topçu  | 16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
İsrail'in 254 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 337'ye çıktı Fotoğraf: Doaa Albaz - AA

Gazze

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 254 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 41 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 102 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 337'ye, yaralı sayısının 85 bin 299'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri ​​​​​​​ nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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