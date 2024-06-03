Dolar
32.20
Euro
34.96
Altın
2,333.03
ETH/USDT
3,833.90
BTC/USDT
69,707.00
BIST 100
10,542.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 241 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 479’a çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 40 artarak 36 bin 479’a yükseldi.

Ömer Erdem  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
İsrail'in 241 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 479’a çıktı

Istanbul

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 241 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 40 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 150 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 479’a, yaralı sayısının 82 bin 777'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da çöp evde bakımsız bulunan çocuğun teyzesi ve kuzenine hapis cezası
Nobel ödüllü Sancar'a, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi onursal üyelik belgesi takdim edildi
İstanbul'da çökme riski taşıyan 1556 bina tespit edildi
2024-TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
Silivri'de fabrikada yangın çıktı

Benzer haberler

İDDEF Filistinli ailelere kurban etlerini konserve olarak ulaştıracak

İDDEF Filistinli ailelere kurban etlerini konserve olarak ulaştıracak

Fransa'da Sen Nehri'ndeki limanda Filistin'e destek gösterisi

İsrail'in 241 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 479’a çıktı

BM raportörleri tüm ülkelere "Filistin devletini tanıma" çağrısında bulundu

BM raportörleri tüm ülkelere "Filistin devletini tanıma" çağrısında bulundu
Filistinli Afane, su sıkıntısının yaşandığı Gazze'de kurduğu düzenekle deniz suyunu arıtıyor

Filistinli Afane, su sıkıntısının yaşandığı Gazze'de kurduğu düzenekle deniz suyunu arıtıyor
Blinken, İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gantz ile Gazze'de ateşkes önerisini görüştü

Blinken, İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gantz ile Gazze'de ateşkes önerisini görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet