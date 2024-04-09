Dolar
32.19
Euro
34.97
Altın
2,350.71
ETH/USDT
3,639.20
BTC/USDT
70,839.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'in 185 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 360'a çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 360'a yükseldi.

Ekrem Biçeroğlu  | 09.04.2024 - Güncelleme : 09.04.2024
İsrail'in 185 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 360'a çıktı

Istanbul

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 186 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 153 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 60 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 360'a, yaralı sayısının da 75 bin 993'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili hareketliliği sürüyor
Bakan Uraloğlu: Trabzon-Suudi Arabistan hattında direkt uçuşlar haziranda başlayacak
Alman Stern dergisi: Elektrikli Togg T10X, Türklerin prestij nesnesine dönüşüyor
Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu
Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi

Benzer haberler

İsrail'in 185 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 360'a çıktı

İsrail'in 185 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 360'a çıktı

Hamas yöneticilerinden Ebu Zuhri: "Türkiye’nin Gazze'ye diplomatik ve insani desteğini takdir ediyoruz"

Yeryüzü Doktorları Derneği, 30 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımında bulundu

İsrail, kara saldırısı öncesinde Refah'a sığınanları çıkarmak için 40 bin çadır satın alıyor

İsrail, kara saldırısı öncesinde Refah'a sığınanları çıkarmak için 40 bin çadır satın alıyor
Gazzeliler, İsrail'in harabeye çevirdiği Büyük Ömeri Camisi'nin kalıntılarında ibadetle ramazanı uğurluyor

Gazzeliler, İsrail'in harabeye çevirdiği Büyük Ömeri Camisi'nin kalıntılarında ibadetle ramazanı uğurluyor
GÖRÜŞ - İsrail'in yapay zeka destekli katliam aygıtı: Lavender

GÖRÜŞ - İsrail'in yapay zeka destekli katliam aygıtı: Lavender
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet