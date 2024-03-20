İsrail'in 166 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 31 bin 923'e yükseldi
İsrail ordusunun, yardımların ulaşmasını engelleyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 104 artarak 31 bin 923'e yükseldi.
Ankara
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında şu ana kadar 90 Filistinlinin hayatını kaybettiği, alıkonulan 160 Filistinlinin de sorgulanmak üzere İsrail'e götürüldüğü bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ordu güçleri ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Şifa Hastanesi bölgesindeki operasyonlarının devam ettiği belirtildi.
- İsrail ordu güçlerinin Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında ölen ve yaralananlar var
- İsrail Şifa Hastanesi'nde alıkoyduğu gazetecilerin bir kısmını serbest bıraktı
- İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'ndeki hastaları çıkmaya zorladı
- İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne saldırısı New York'ta protesto edildi
Baskında şu ana kadar yaklaşık 90 Filistinlinin hayatını kaybettiği, ordu ve Şin-Bet'in hastane yerleşkesinde 300'den fazla kişiyi sorguladığı ifade edildi.
Ayrıca, alıkonulan 160 kişinin de daha fazla sorgulanmak üzere İsrail'e götürüldüğü kaydedildi.
Şifa Hastanesi'ne İsrail baskını
İsrail ordusu, 18 Mart sabahı Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi'ne insansız hava araçları ve yoğun silah sesleri eşliğinde baskın düzenlemişti.
Gazze'deki hükümet, dün, İsrail ordusunun baskın yaptığı Şifa Hastanesi'nde 50 Filistinlinin öldürüldüğünü, 200'ünün de alıkonulduğunu duyurmuştu.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada da İsrail güçleri tarafından kuşatmaya alınan Şifa Hastanesi'nde hasta ve sağlık çalışanları ile yerinden edilmiş sivillerin mahsur kaldığı belirtilmişti.
Şifa Hastanesi'nde mahsur kalanların yiyecek ve içecek bulamadıkları için 2 gündür oruçlarını açamadığı ifade edilmişti.
İsrail, Gazze'nin çeşitli noktalarına topçu ve hava saldırıları düzenledi
Öte yandan İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine topçu ve hava saldırıları düzenlediği, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 166. gününde Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi ile Şifa Hastanesi çevresi başta olmak üzere çeşitli bölgeleri bombaladı.
Rimal Mahallesi'nde, devam eden bombardıman nedeniyle çok sayıda aile kuşatma altına alındı.
Kentin batısındaki bir binanın hedef alındığı saldırılar sonrası enkazdan 20 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.
İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'ne bağlı Es-Sidra bölgesini hedef alması sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.
İsrail ordusu topçu atışlarıyla Şava Husari kulesinin karşısındaki konutları da bombaladı.
Ayrıca Şifa Hastanesi'ndeki hastalar İsrail güçleri tarafından hastane dışına çıkarıldı ve tıbbi koşulları çok kötü durumda olan El-Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildi.
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı evin enkazından da 6 ceset çıkarıldı.
Deyr el-Belah'ın doğusundaki bölgelerde de İsrail askeri araçlarının düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi ve yaralandı.
Gazze'de can kaybı 31 bin 923'e yükseldi
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada a İsrail'in Gazze Şeridi'ne 166 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 104 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 162 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 31 bin 923'e, yaralı sayısının da 74 bin 96'ya ulaştığı bildirildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.
İsrail güçleri, Gazze'de Acil Durum Heyeti Müdürü Hataht'ı öldürdü
İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde Acil Durum Heyeti Müdürü Emcet Hataht'ı suikastle öldürdüğü belirtildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze şehrinin güneydoğusunda bulunan Kuveyt Kavşağı'ndaki insani yardımı denetleyen Hataht, İsrail güçlerinin saldırısına uğradı.
Saldırıda, Hataht'ın yanı sıra Gazze'deki insani yardımlar için görevli çok sayıda Filistinlinin de hayatını kaybettiği ve yaralandığı aktarıldı.
Gazze'de Acil Durum Heyeti, insani yardımların Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelere ulaşmasını sağlamak ve bölgeler arasında adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak için Birleşmiş Milletler Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile işbirliği içinde çalışıyor.
Gazze Şeridi'nin Kuveyt Kavşağı yakınında insani yardım bekleyen görevli Filistinlilerin, İsrail güçleri tarafından hedef alınması sonucunda 23 kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi yaralanmıştı.
İsrail son iki gündür Gazze'de insani yardımın sağlanması ve ulaştırılmasıyla ilgili hükümet yetkililerine yönelik saldırıları yoğunlaştırdı.
BM: Kıtlıkla karşı karşıya olan Gazze’ye giden insani yardımlar çok yetersiz
İsrail’in zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze’ye günde en az 500 tır ulaştırılması gerekirken Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze’ye giden insani yardımların çok yetersiz olduğunu duyurdu.
UNRWA, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, "Gazze'de kıtlık kapıda, 1,1 milyon insan felaket seviyesinde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya." uyarısında bulundu.
Buna karşın Gazze'ye insani yardım ulaştıran tırların bir çoğuna İsrail tarafından izin verilmediğine dikkati çeken UNRWA'nın mesajında, "Mart ayında şu ana kadar günde ortalama 159 yardım kamyonu Gazze Şeridi'ne geçti. Bu ihtiyaçların çok altında." ifadelerine yer verildi.
UNRWA, ayrıca Gazze Şeridi'ndeki 24 sağlık merkezinden yalnızca 8'inin faaliyet gösterdiğinin bilgisini paylaştı.
İsrail, işgal, saldırı ve açlığın pençesindeki Gazze'ye insani yardımları engelliyor
Dünya genelinde çok sayıda ülke Mısır toprakları üzerinden Gazze’ye ulaştırılmak üzere insani yardım gönderdi ancak İsrail’in engellemeleri nedeniyle bu yardımların çok büyük bölümü Mısır'da beklemeye devam ediyor. İsrail, Mısır sınırındaki Refah sınır kapısından Gazze’ye insani yardımların girişine izin vermesi için yapılan uluslararası çağrıları da dikkate almıyor.
Tel Aviv yönetimi, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasında Gazze'ye insani yardımlara izin verilmesi konusunda aldığı geçici tedbir kararını da uygulamayı reddediyor.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu anda (Gazze’ye) günde en az 500 tır veya eş değer yardımın girişine ihtiyaç var." ifadelerini kullanmıştı.
Norveç Dışişleri Bakanı Eide, Gazze'deki durumu "insan kaynaklı felaket" şeklinde niteledi
Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
İsrail'in askeri güç kullanımının sivil nüfus üzerinde orantısız etkisi bulunduğunu belirten Eide, bunun uluslararası insancıl hukuka uygun olmadığını ifade etti.
Eide, Gazze'ye daha fazla insani yardımın gönderilmesi için acil ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurgulayarak, Gazze'deki durumu "insan kaynaklı felaket" şeklinde niteledi.
Bakan Eide, Filistin'deki saldırıların hızlı çözümü olmadığını ancak durumu iyileştirmenin yolları bulunduğunu belirtti.
Norveç, 8 Şubat'ta bazı ülkelerin desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) 26 milyon dolar yardım gönderdiğini duyurmuştu.
Norveç hükümeti, 14 Mart'ta ülkedeki firmalara, "İsrail'in işgal edilmiş Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerini sürdürmesine hizmet eden işbirliği ve ticaret faaliyetlerinden kaçınması" yönünde tavsiye kararı yayımlamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.