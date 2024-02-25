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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 142 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 29 bin 692'ye yükseldi

İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı, son 24 saatte 86 artarak 29 bin 692'ye yükseldi.

Mehmet Nuri Uçar  | 25.02.2024 - Güncelleme : 25.02.2024
İsrail'in 142 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 29 bin 692'ye yükseldi Fotoğraf: Abed Rahim Khatib - AA

İstanbul

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 142 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in son 24 saatte 86 Filistinliyi öldürdüğü belirtilen açıklamada, toplam can kaybının 29 bin 692'ye yükseldiği aktarıldı.

Son saldırılarda 131 Filistinlinin yaralanmasıyla toplam yaralı sayısının ise 69 bin 879'a çıktığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.


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