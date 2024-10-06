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Dünya

İsrail'de yapılan ankete göre halkın yaklaşık dörtte biri 2023'te göç etmeyi düşündü

İsrail'de yapılan bir anket, İsraillilerin yaklaşık dörtte birinin, siyasi ve güvenlikle ilgili sebeplerden ötürü yurt dışına göç etmeyi düşündüğünü ortaya koydu.

Said Amori, Gülşen Topçu  | 06.10.2024 - Güncelleme : 06.10.2024
İsrail'de yapılan ankete göre halkın yaklaşık dörtte biri 2023'te göç etmeyi düşündü

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'ın yaptığı ankete göre, İsraillilerin yüzde 23'ü, (Ekim 2023-Ekim 2024 arasında) ülkenin içinde bulunduğu siyasi ve güvenlik durumundan ötürü ülkeyi terk etmeyi düşündü.

Yüzde 67'lik kesim ülkeyi terk etmeyi düşünmezken, geri kalan soruya cevap vermeyi reddetti.

Binyamin Netanyahu başkanlığındaki hükümet koalisyonu destekçilerinin yüzde 14'ü ile muhalefet partileri destekçilerinin yüzde 36'sı da ülkeyi terk etmeyi düşünenler arasında yer aldı.

KAN, anketle ilgili yaptığı yorumda, İsrail'de savaş öncesinde bile yüksek olan dış göç olgusunun 2024 yılında da devam ettiğini belirtti.

Merkezi İstatistik Bürosu tarafından eylül ayında yayınlanan veriler, İsrail'den yurt dışına göç olgusunda gözle görülür bir artış olduğunu ortaya koymuştu. Verilere göre, 2024'ün ilk yedi ayında 40 binden fazla kişi ülkeden ayrılmıştı.

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